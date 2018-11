Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si opt de persoane, printre care predicatorul Fetullah Gulen, au fost incriminate de un procuror turc pentru asasinarea, in decembrie 2016, a ambasadorului Rusiei la Ankara, potrivit actului de acuzare dezvaluit vineri de agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Ambasadorul Andrei Karlov…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Intentia Rusiei de a furniza Siriei sisteme de rachete S-300 ar fi o 'escaladare semnificativa' din partea Moscovei, a declarat luni consilierul prezidential american pentru securitate nationala John Bolton, care si-a exprimat speranta ca partea rusa isi va reconsidera pozitia in acest dosar, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel catre Rusia si Iran, tari aliate Damascului, sa impiedice 'catastrofa umanitara' ce se profileaza in provincia siriana Idlib, controlata in prezent de rebeli, potrivit AFP. 'Obligatia de a impiedica o viitoare varsare de sange nu este…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca le-a spus oficialilor americani la inceputul acestei saptamani ca Moscova este preocupata de anumite semne ce arata ca Statele Unite pregatesc noi lovituri asupra Siriei si a avertizat in legatura cu o "agresiune lipsita de fundament…

