„CLEPTOMANI COMUNIȘTI, vor să naționalizeze banii din Pilonul II de pensii” „CLEPTOMANI COMUNIȘTI Vor sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii. Primul pas a fost sa reduca de la 5,1 la 3,75 procentul de contribuție la pensia privata ( in loc sa creasca la 6%, conform legii ) iar al doilea pas va fi sa modifice legea pensiilor și sa ii determine pe romani sa nu mai contribuie la pilonul 2 de pensii”, a scris liderul PNL pe Facebook. Ludovic Orban susține ca reducerea semnificativa a numarului de contribuabili va determina lipsa de interes a administratorilor fondurilor private de pensii de a mai gestiona aceste fonduri, pentru ca va deveni nerentabil, iar finalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Executivul doreste nationalizarea banilor din pilonul II de pensii pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". "Cleptomani comunisti vor sa nationalizeze banii din pilonul II…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca vor primi salariile inainte de Sarbatorile pascale doar bugetarii care au solicitat acest lucru. "Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-i…

- Joi este ultima zi lucratoare inaintea Sarbatorilor Pascale, dupa ce Vinerea Mare a devenit zi libera. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie salariile aferente lunii martie 2018. Sindicaliștii din Educatie spun ca angajații pe care ii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca prim-ministrul Viorica Dancila s-a referit clar ca vor primi salariile inaintea sarbatorilor pascale, pe 5 aprilie, doar bugetarii ai caror institutii au solicitat acest lucru, iar restul vor primi in ziua de salariu. "Bugetarii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional. "Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ii va pune lui Ionuț Mișa, proaspat numit in funcția de șef al Fiscului , un contract de performanța. Potrivit informațiilor Libertatea, Mișa va trebui sa implementeze ”tot ce a promis ca ministru al Finanțelor”. Mișa a fost ministru al Finanțelor…

- Guvernul va introduce un plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit si sa faca posibila rambursarea taxelor de mediu doar pe baza Codului Numeric Personal (CNP), a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- "Este un proiect de ordonanta de urgenta pentru maine in sedinta de guvern. Una dintre principalele modificari este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar daca vor sa opteze, trebuie sa aiba doi angajati si capital…

- "Noi am avut o estimare vizavi de inflatie, cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere fata de ceea ce am estimat, dar pe intregul an 2018 va fi ceea ce noi, sa spunem, am estimat sau poate cu o mica depasire fata de estimarea noastra din 2017 pentru anul in curs. Dar, pe intregul an, media…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Raluca Pruna scrie, pe Facebook, ca Forumul Judecatorilor din Romania ii cere presedintelui sa retrimita legile la Parlament spre reexaminare, sa sesizeze Curtea Constitutionala si sa solicite avizul Comisiei de la Venetia "pentru motive serioase, despre care se vorbeste in spatiul public de cand aventura…

- Delegatia Partidului National Liberal condusa de presedintele Ludovic Orban s-a intalnit, luni, la Chisinau, cu reprezentanti ai societatii civile si cu conducerile partidelor moldovene PAS, PDA, PLDM.Potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca, in timpul discutiilor, Ludovic Orban…

- Raed Arafat, intr-o postare pe Facebook, susține proiectul care urmeaza sa fie prezentat in Parlament și care prevede interzicerea reclamelor facute la noile produse de tutun. Șeful DSU iși exprimase anterior ingrijorarea asupra promovarii țigarilor electronice. Medicul a atras atenția ca aceste reclame…

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Ministrul…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu explica, intr-o postare pe contul sau de Facebook, de ce nu s-a ridicat in picioare sa aplaude la Congresul PSD de sambata.”Ieri, la Parlament, jurnaliștii m-au intrebat de ce nu m-am ridicat in picioare și nu am aplaudat frenetic. Raspuns: eu și cand merg la…

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Am urmarit de catva timp ce se intampla in PNL cu senatorul Daniel Catalin Zamfir, un om (printre putinii) care-si merita locul in Parlament. El a fost inlocuit, mai intai, din comisia economica a Senatului, in locul lui fiind pus un prieten al bancilor si IFN-urilor. I s-a facut atunci o…

- Catalin Radulescu a contestat la partid decizia privind modul de alegere a vicepreședinților PSD: Este o mizerie!, a spus deputatul PSD, la Parlament, el precizand ca limitarea la o singura candidatura pe organizație duce la eliminarea din structura de conducere a unor oameni precum Ecaterina Andronescu,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta. „Cele șapte declarații se comaseaza intr-una singura și se depune la un singur termen. Este o singura…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, subliniind ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- ANAF nu va mai trimite notificari prin posta. Teodorovici: Sa vedeți ce frumos vom rezolva Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul Guvernului pentru a evita o astfel de cheltuiala. „Va dau un exemplu asa,…

- "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Domnul Citu este finantist,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Ministrul Finantelor a vorbit, la Parlament, si despre mult asteptata lege a pensiilor. Teodorovici sustine ca se lucreaza in cadrul echipelor mixte de la mai multe ministere pentru ca luna aceasta lucrurile sa fie definitivate."Eu sunt pentru a indrepta astazi ce s-a facut in trecut la pensii.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Parlament, ca nu comenteaza scandalul salariilor, întrucât Lia Olguta Vasilescu va da toate detaliile în acest sens.

- „Sunt aproape 200 de milioane de euro in conturi in acest moment. (…) ANCOM nu vrea sa se transforme in banca. Vreau sa folosim aceste resurse pentru impulsionarea pietei“, a declarat intr-un interviu pentru ZF Sorin Grindeanu, care a fost votat in noiembrie de Parlament in pozitia de presedinte. El…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. "In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Clujenii ies, din nou, diseara, in strada ca sa protesteze legat de modificarile aduse legilor justitiei. „Protestul de «acasa» e la fel de valoros ca cel de la Parlament!“, scriu acestia pe pagina de Facebook a evenimentului.

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…