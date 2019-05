Cleopatra Stratan lanseaza o noua piesa cu „vino-ncoace” – „Chocolata”

Stiri pe aceeasi tema

- La 10 ani de la inființare, trupa Toulouse Lautrec lanseaza al patrulea album de studio, intitulat simplu „X”. Concertul de lansare va avea loc pe 23 mai la București in Club Control, iar in preajma lui trupa prezinta un nou single insoțit de videoclip. Cantecul se numește „Șmecherul din tine”. “Piesa…

- Nicole Cherry, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, cu milioane de vizualizari pe YouTube si primele locuri in topurile radio si TV, lanseaza o noua melodie cu versuri in limba engleza – “Pop That”. Nicole Cherry nu se opreste in a bate recorduri si demonstreaza prin hitul lansat la finalul…

- Cum suna noua piesa Clepatra Stratan. Va fi hit? „Aceasta piesa mi-a placut de la prima auditie si am inceput sa lucram la ea. Mesajul este foarte clar si scurt: Pupa-ma! Este vorba despre baietii timizi, care nu stiu cum sa cucereasca o fata si apeleaza la lucrurile scumpe care ar putea-o impresiona…

- Dupa ce i-a spus „Adio” lui „Ghita” la inceput de an, Cleopatra Stratan lanseaza single-ul „Pupa-ma” cu un videoclip fun, de vara, filmat pe plajele din Grao si Benicassim. „Aceasta piesa mi-a placut de la prima auditie si am inceput sa lucram la ea. Mesajul este foarte clar si scurt: Pupa-ma! Este…

- Tory Lanez, celebrul rapper canadian, are planuri mari pentru anul 2019. Chiar daca se afla in turneul european alaturi de Drake, Lanez isi face timp pentru a lansa un nou single, „Freaky”. Piesa este scrisa in colaborare cu Daystar Peterson, Dimitri Leslie Roger, Nils Noehden si Ozan Yildirin si produsa…

- INNA revine cu cea de-a patra piesa, “Tu Manera”, de pe albumul „YO” care va fi lansat primavara aceasta. Piesa a fost compusa de INNA și produsa de David Ciente, alaturi de care artista a lucrat pentru fiecare dintre cele unsprezece piese de pe album, dar și “Gimme Gimme”, “Ruleta”, “Nirvana”. “Tu…

- Câțiva liceeni pe care îi leaga doar școala Eugen Pora, în care învața, limba spaniola și o trupa de teatru au participat la un concurs de teatru în limba spaniola la București, cu piesa „Ionuț”, scrisa și regizata de lectorul lor de spaniola, Francisco…

- Dupa ce a lansat in urma cu patru luni „Marry Me”, Lambrino revine cu o noua piesa: #LangaTine, insotita de un lyric video. Muzica este compusa de Matei-Anton Vasiliu, Nicoleta Mihaila, Razvan Mihaila, Robert Cristian Nicolae, iar textul este scris de Radu Stanescu. „Eram nerabdator sa lansez #Langatine,…