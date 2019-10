Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a petrecut cateva zile in spital saptamana trecuta din cauza problemelor de sanatate ale mezinei familiei, iata ca astazi este motiv de sarbatoare in familia Gabrielei Cristea. Fiica cea mare a ei si a lui Tavi Clonda a implinit doi anisori, motiv pentru care prezentatoarea TV a publicat un…

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit religios pe 15 septembrie, la biserica Sfanta Treime Dudești din București. La nunta a venit și tatal solistei, Sandel Balan. El a venit insoțit de bunica artistei. Tatal și bunica Andreei au stat impreuna pe toata perioada ceremoniei. „Ma bucur enorm pentru…

- De cand a devenit mama pentru prima oara, Carmen Simionescu nu mai poate sa se desparta de minunația ei! Fiica lui Adrian Minune este topita dupa fiica ei, primul copil de altfel, pe care o rasfața ca pe ochii din cap.

- Astazi, Maria Ciobanu a implinit varsta de 82 de ani. Toti admiratorii artistei i-au transmis urari de bine prin intermediul retelelor de socializare. Ionut Dolanescu, fiul artistei, i-a transmis un mesaj emotionant.

- A trecut aproape o luna de cand Marius Barascu, tanarul preot din Bacau, a murit intr-un teribil accident. Acesta se afla in masina sa in momentul in care un alt autovehicul a intrat pe constrasens si l-a lovit in plin. Tristetea si durerea sunt de nedescris pentru toti cei care l-au cunoscut, mai ales…

- Robin Williams a fost unul dintre cei mai iubiti comici si actori americani din toate timpurile. Pe 21 iulie el ar fi implinit 68 de ani, dar din pacate lupta grea cu maladia Parkinson, atacurile severe de anxietate, dar si depresia de care suferea l-au determinat sa isi puna capat zilelor in luna august…

- Ana Pirvulescu este o femeie fericita si implinita. Miercuri, 17 iulie, sora Elenei Gheorghe a implinit frumoasa varsta de 33 de ani si se poate considera un om care a primit totul de la viata. Are o familie superba, un sot iubitor si doi copii sanatosi si frumosi.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a aniversat-o pe fetița sa cea mica. Iris a implinit patru luni. Gabriela Cristea a transmis un mesaj induioșator pe contul sau de socializare in ziua in care micuța Iris a implinit patru luni. "La multi ani, iubita lui mami si a lui tati! Irisela face 4 luni",…