- Romani morti intr-un cumplit accident in Bulgaria, intre Varna si Burgas. Familia din Paulesti, Prahova, distrusa in urma accidentului, era in concediu si se indrepta catre un hotel de pe litoralul bulgaresc.

- Din 10 iulie si pana la 30 septembrie in saloanele Operei de Stat din Burgas poate fi vizitata expozitia “Tutankhamon, o dragoste fara sfarsit”. Arheologii bulgari, in colaborare cu colegii din Egipt, au reconstituit camera mortuara a faraonului egiptean Tutankhamon, punand in valoare peste 100 de…

- (foto: offnews.bg) Cotidianele bulgare „24Ceasa” si „Sega” au anuntat la 8 iulie ca recent adoptata Lege a plajelor a facut prima victima. Hristo Starbanov a condus la 6 iulie un jeep pana pe plaja Perla, situata pe litoralul cuprins intre Varna si Burgas, parcandu-l in buza marii. Soferul a invocat…

- Litoralul bulgar al Marii Negre atrage anual in jur de 6,5 – 7 milioane de turisti straini, la care se adauga inca 1,5 milioane de vizitatori din celelalte provincii ale tarii. Prin urmare, dezvoltarea armonioasa a intregii regiuni litorale este o prioritate pentru factorii de decizie de la Sofia. La…

- Eurobank a anuntat ca subsidiara sa bulgara - Postbank - a finalizat achizitia diviziei Piraeus Bank din Bulgaria, dupa obtinerea aprobarilor autoritatilor de reglementare, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Piraeus Bank si-a vandut participatia de 99,98% detinuta la subsidiara sa din…

- Dupa mai multe regate la care a participat in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei, Dumitru Alexandru Ciobaca, antrenat la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Ioan Despa, a participat in weekend, in Bulgaria, la prima editie a Cupei Mondiale de seniori. Canotorul clubului sucevean, ...