- Situația românilor condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri în Malaezia a fost discutata vineri de noul ministru de Externe de la București și noul ambasador agreat al Malaeziei la Bucuresti.

- Planul de finantare de pe pietele externe s-a depasit, in sensul ca a fost deja luata finantare si pentru anul viitor, iar banii se folosesc pentru a finanta partea de deficit in ansamblul sau, a declarat, miercuri, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a fost întrebat la ce vor fi folosite…

- Doua trenuri Interregio care au plecat duminica dupa-amiaza din Timișoara, respectiv Arad, au ajuns la destinație in Mangalia dupa peste 30 de ore, pe o ruta ocolitoare din cauza inundațiilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA,…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Excursie tematica pentru elevii și profesorii romani din regiunea transnistreana a Republicii Moldova”, la Piatra Neamț și Targu Neamț, in…

- Ungaria va construi un port si o baza logistica in portul italian Trieste, in ideea de a facilita si a urgenta exportul de bunuri ungare peste hotare, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI, potrivit agerpres.ro. Gratie unei investitii de 60-100 milioane…

- Averea neta a populatiei din Romania a depasit anul trecut 2.000 de miliarde de lei, in apropiere de pragul maxim inregistrat in urma cu un deceniu, in anul 2008, iar activele imobiliare au avut cea mai mare pondere in avutia neta a romanilor, aproape 80%, potrivit datelor din Raportul asupra stabilitatii…

- Situatia politica din Republica Moldova este urmarita cu ingrijorare in Ucraina. Intr-un comunicat al Ministerului de Externe ucrainean, citat luni de Unian.ua, se subliniaza ca "este important pentru Republica Moldova, dar si pentru situatia securitara din regiune sa nu se admita o interventie straina…

- Dupa incidentele de joi din Valea Uzului, cand sute de romani au intrat forțat in cimitirul unde se aflau cetațeni maghiari, la comemorarea Zilei Eroilor, Guvernul Orban a trimis o nota de protest Cabinetului Dancila. In nota, Guvernul Romaniei este ”somat” sa investigheze amanuntit cazul si sa respecte…