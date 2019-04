Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, acuza Guvernul ca „saboteaza viitorul romanilor” prin OUG 114, care afecteaza Pilonul II de pensii. „Aceia sunt banii romanilor. Este furt din pensia celor care muncesc in prezent. E o dovada de disperare, nu mai au bani și aceasta ordonanța este o incercare de a mai jumuli…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca OUG 114/2018 nu va fi abrogata, dar va fi modificata de Guvern. "Există dialog şi cu siguranţă vom face şi modificări. Domnul ministru Teodorovici a avut dialog cu băncile, am avut şi eu dialog cu reprezentanţi…

- Pesta porcina africana a costat mult anul trecut, din punct de vedere bugetar, si nu stiu cat va costa anul acesta, insa acest lucru a fost atenuat, pentru ca am primit de la Uniunea Europeana un sprijin de 34 de milioane de euro, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre…

- Petre Daea, in comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament, a fost intrebat de Florin Roman, deputat PNL, unde sunt banii pentru cormorani. „Am inteles din programe ca sunt si aveti finantare, dar nimic despre cormorani. Domnule ministru, unde sunt banii?”, a intrebat deputatul…

- Dupa ce a fost aprobat de Guvern si prezentat de ministrul Finantelor proiectul de buget a fost modificat astfel incat excedentul anuntat de Teodorovici pentru bugetul de pensii publice sa se reflecte si in acest document. Initial, excedentul la bugetul de pensii era de 1,7 miliarde de lei, nu de 2,9…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 71,662 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 69,961 miliarde lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, cu un excedent de 1,7 miliarde lei, conform proiectului publicat…

- Decizia PSD, de a creste substantial salariile din sanatate, a stopat exodul medicilor si a asistentilor catre tarile vestice din Uniunea Europeana. Romania nu-si poate permite sa pregateasca medici pe banii romanilor, iar apoi acestia sa presteze pentru alte state. Nu-mi pot imagina acum o Romanie…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza in termeni foarte duri Guvernul PSD-ALDE pentru prapastia in care au dus economia romaneasca și pentru viteza cu care a fost distrusa puterea de cumparare a populației. „Cine oare și-ar da banii in grija unui infractor dovedit pentru furt de bani? Numai in Romania,…