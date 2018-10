Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Niculescu a fost demis astazi de la Dinamo. Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! "E bine ca un om inteligent ca Alexandru David a reusit sa gaseasca o solutie. Si-a dat seama la timp ca echipa mergea…

- Claudiu Niculescu a fost demis din functia de antrenor principal al clubului Dinamo, dupa doar 20 de zile petrecute la carma echipei, urmand ca in locul acestuia sa fie adus Mircea Rednic. Tehnicianul nu si-a inceput inca al patrulea mandat la Dinamo, dar lucrurile sunt, in proportie...

- Dinamo i-a platit 10.000 de euro lui Claudiu Niculescu si l-a eliberat din functia de antrenor, care va fi preluata de Mircea Rednic. Fostul antrenor al lui Dinamo a oferit si prima reactie dupa ce a iesit de la intalnirea cu conducerea clubului. Pentru a trece mai usor peste dezamagire, lui Niculescu…

- Claudiu Niculescu a fost demis astazi de la Dinamo. Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! "Cand am citit in ziar, credeam ca este o gluma. Nu imi venea sa cred. Am facut 13 antrenamente, dupa cum am spus. E…

- Claudiu Niculescu vrea explicații și spune ca nu este un terchea-berchea ce poate fi tras la raspundere dupa doar 20 de zile de mandat pe banca "cainilor". "Este strigator la cer ce s-a intamplat! Nu ma așteptam! Azi noapte, am fost sunat, nu mi s-a motivat decizia. Azi ma voi intalni cu conducerea,…

- Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! Antrenorul era liber de contract dupa desparțirea de Al Faisaly. "Puriul" e la al 4-lea mandat in "Ștefan cel Mare". Amicalul de azi cu Dobroești va fi insa condus de Claudiu…

- Claudiu Niculescu (42 de ani) va conduce sambata amicalul de la Ștefanești, dupa care iși va lua ”la revedere” de la jucatori. Mircea Rednic, noul antrenor al echipei, dupa cum a anunțat gsp.ro in exclusivitate , iși va incepe oficial activitatea la Dinamo de duminica. Conform Gazetei Sporturilor, președintele…

- Prima declarație a lui Iulian Mihaescu, interimarul de la Dinamo. ”Pregatesc echipa zi de zi”. Dupa demiterea lui Florin Bratu, 38 de ani, Dinamo va merge, macar o vreme, pe mana unui tehnician cu experiența. ”Eu am condus antrenamentul de astazi. Mai multe nu știu, aflați voi, ziariștii. Pregatesc…