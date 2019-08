Deputații din comisie au aprobat amanarea raportului pe OUG 114/2018 cu 11 voturi „pentru" și noua impotriva.

Deputatul USR Claudiu Nasui a avut discuții in contradictoriu cu ministrul Muncii, Marius Budai, in ceea ce privește bugetul de pensii.

„Ne spuneați la inceputul anului ca acest an va fi primul an cand sistemul de pensii nu va mai avea deficit. In cate din aceste luni a fost bugetul de pensii pe excedent?'', l-a intrebat deputatul Claudiu Nasui pe ministrul Marius Budai.

Ministrul Muncii susține ca, in acest an, a fost inregistrat excedent, potrivit Mediafax.