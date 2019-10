Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca 26 de judete se afla joi sub cod galben de ceata, vizibilitatea fiind scazuta izolat si sub 50 de metri.Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Covasna, Brasov, Sibiu, avertizarea este valabila…

- Serviciul Roman de Informații a anunțat ca s-a reorganizat in 11 direcții regionale. Astfel, in locul unitatilor judetene, in prezent, exista cate doua directii regionale in Moldova si Transilvania si cate o directie in Dobrogea, Bucuresti, Muntenia, Oltenia, Centru (Brasov) , Banat si Maramures. Specialiștii…

- Un barbat din judetul Gorj a fost condamnat de judecatorii din Vaslui pentru un jaf planuit asupra unui curier care distribuia colete in municipiul Husi. Partenerul de jaf al acestuia a scapat nepedepsit dupa ce a restituit prejudiciul retinut in sarcina sa.

- Unele din cele mai savurate statistici au fost dintotdeauna cele referitoare la caștiguri salariale. Cifrele de pe statele de plata au fost și sunt in continuare criteriu de evaluare a prosperitații intre județe și implicit indice de referința in competiția tacita pe grosimea portofelului pe care…

- 156 de cicliști s-au inscris pentru a participa, sambata, 14 septembrie, la cea de-a V-a ediție a evenimentului „Mausolee pe bicicleta”. Organizatorii evenimentului vor finaliza astazi selecția. Cei mai mulți inscriși sunt din Vrancea, Galați și București. Bicicliștii inscriși sunt din Bacau-8, Brașov-1,…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a afirmat pe Facebook ca banii pe care Viorica Dancila i-a dat pe elicopterul privat in vizita din Moldova provin de fapt tot din taxele si impozitele cetatenilor. Acesta a amintit ca indemnizatia partidelor a crescut de la 16 milioane de lei in 2016 la 269 de milioane.

- Comunicat de presa / A mai cazut un ministru incapabil la M.A.I. – urmatorul! in Politic / on 02/08/2019 at 12:49 / Nici macar o saptamana n-a durat mandatul lui Nicolae Moga la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Mai exact, 6 zile s-a odihnit acesta pe fotoliul de ministru, desi era…

- 53 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 10 judete si in Bucuresti in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri, 26 iulie, a ajuns la 17.…