Claudiu Nasui: Presedinta Agentiei pentru Egalitate de Sanse are un salariu net de 8.100 de lei pe luna. Bugetul institutiei este de 3,7 milioane de lei pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse insista cu povestea „Femeii motostivuitor”. Gratiela Draghici a postat pe o retea de socializare o intamplare a unei firme care a angajat o femeie care sa lucreze pe motostivuitor din lipsa de alti candidati. Sefa Agentiei atrage atentia asupra importantei…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a ajuns din nou tinta glumelor, dupa ce, intr-un interviu acordat Stirilor TVR. Grațiela Draghici a dat explicatii cu privire la angajarea de catre companiile cu peste 50 de muncitori a unui expert…

- Grațiela Draghici, despre o „femeie pe motostivuitor”. Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, devenit ținta ironiilor dupa ce s-a intrebat de ce femeile nu pot fi „motostivuitor” sau barbații „om de serviciu”, a povestit despre cum o femeie a fost respinsa…

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse, Gratiela Draghici, a spus, pe Facebook, povestea "Femeii PE motostivuitor", in care o firma care producea cauciucuri cauta un om sa lucreze pe motostivuitor si la interviu a venit o femeie, aceasta fiind respinsa de doua ori, dar angajata la final.

- Dupa ce in prima faza a comis-o cu exprimarea nefericita care a facut inconjurul internetului pe final de saptamana, sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati a venit cu o explicatie. Nu s-a oprit, insa aici. Mai nou, a reluat subiectul cu “Povestea ” Femeii PE motostivuitor”,…

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse, Gratiela Draghici, revine cu o noua gafa. Dupa ce intr-un interviu pentru PRO TV se intreba de ce o femeie nu poate fi „motostivuitor“, intr-un alt interviu, de data aceasta pentru TVR, sefa ANES vorbeste de „femei de serviciu“ si, din nou, despre…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- O intrebare careia i-a dat glas sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) intr-un interviu acordat recent s-a raspandit cu repeziciune in mediul online. Gratiela Draghici nu a lasat lucrurile asa, ci a incercat sa explice cum anume de a ajuns la asa o formulare…

- Sefa unei institutii a reusit sa se faca de ras in doar cateva secunde. Dupa ce guvernanții ne-au surprins cu "pamblica" și "genunche", acum aflam noi termeni din limba romana. Știati ca exista femeia motostivuitor? Normal ca nu, dar sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Șanse intre femei si…

- Dupa ce premierul Dancila a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse, presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, s-a intrebat de ce femeile nu pot fi „motostivuitor“ si barbatii,…

- „De ce o femeie nu poate fi motostivuitor?”. Este declarația șefei Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati. Ulterior, intr-o postare pe o rețea de socializare, aceasta și-a explicat greșeala. „Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri…

- Intr-un interviu acordat ProTV, șefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a intrebat retoric de ce femeile nu pot fi “motostivuitor” sau barbatii “om de serviciu”. Dupa difuzarea interviului, intr-o postare pe Facebook, Draghici a precizat ca greșelile…

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei. Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Aproape o mie de parinti si-au reluat activitatea inainte sa termine concediul de crestere a copilului in Social / La nivelul judetului Teleorman, 984 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 46 au fost suspendati la sfarsit de luna, potrivit unui raport al…

- Deputat Viorcia Chereches: “Memoria victimelor trebuie pretuita, sa nu o lasam sa dispara, sa construim o lume mai buna, libera si demna! Anual, pe 27 ianuarie, la nivel mondial, este marcata Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Holocaustului, numita si “o tragedie a umanitatii”. Milioane de…

- Alesii PNL Cluj: Sub 5% din promisiunile PSD au fost indeplinite. Cum s-a rezolvat „problema somajului in Teleorman" Parlamentari de Cluj ai PNL au sustinut joi intr-o conferinta de presa ca PSD si-a incalcat peste 95 % din promisiunile electorale pe care le-a facut in campania electorala. Presedintele…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu (foto), trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu pe motiv ca ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate pe vremea cand reprezenta ministerul Justitiei la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor…

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a scris pe Facebook ca a respectat legea și ca spera ca soluția care urmeaza sa fie pronunțata in cazul sau sa fie in raport cu probele de la dosar, cu toate ca are rezerve in legatura cu judecatorul care gestioneaza cauza.

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu a scris pe Facebook, referitor la "ce se intampla acum in PSD", ca lucrurile "ne scapa de sub control si riscam sa ne pierdem busola". Vicepresedintele PSD spune ca "nu putem schimba premieri si guverne la fiecare 6 luni", intrucat "nu pentru a ne regla orgoliile intre…

- Liviu Pleșoianu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2019. Deputatul PSD a adresat și o scrisoare deschisa colegilor din partid in care face o analiza a tuturor aspectelor din viața agitata a ultimilor ani și ii anunța ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019.…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- In cursul zilei de azi, Parlamentul Romaniei a adoptat Bugetul de stat pe anul 2018. In ceea ce privește județul Maramureș, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean, afirma intr-o postare pe Facebook ca bugetul pe anul viitor cuprinde un amendament care prevede alocarea noi sume de bani pentru…

- Deputatul PLDM Grigore Cobzac se intreaba de ce acum o saptamana a fost aprobat bugetul Parlamentului pentru anul 2018, care este in creștere cu 17 milioane de lei fața de 2017, daca astazi Andrian Candu a anunțat reforma Parlamentului, ce promite economii de 30-35 milioane de lei.

- Mircea Radu demisioneaza de la TVR si se va duce la Antena 1. Omul de televiziune a facut anuntul pe Facebook. Citeste si "Da, confirm discuțiile cu Antena 1 pentru un format mare de televiziune in care cred. Seara buna tuturor!", a scris Mircea Radu pe reteaua de socializare. …

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat astazi o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel…

- PNL a sesizat Curtea Constitutionala in legatura doua legi adoptate recent de parlament: cea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si Legea referitoare la statutul magistratilor. Deputatul liberal Ioan Cupsa a declarat ca parlamentarii liberali au fost privati de dreptul…

- Șerban Huidu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care critica televiziunile din Romania care au difuzat imagini cu crima care a avut loc la metrou. Dupa ce a prezentatorul de televiziune a postat un mesaj prin care iși arata revolta pentru difuzarea imaginilor cu crima care a avut loc…

- La sfarșitul saptamanii trecute, primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz, a semnat, la Ministerul Dezvoltarii, un nou contract care vizeaza modernizarea a 30 de drumuri (7.5 km) din comuna Mica. Potrivit informațiilor oferite de edil, investiția, ce va fi realizata in perioada 2017-2020, va fi cea mai…

- "Am finalizat proiectul de HG prin care, saptamana viitoare, vom aloca inca 145 de milioane de lei din Fondul de rezerva al ministerului pentru plata hotararilor judecatorești. Astfel, platim peste 90% din aceste hotarari judecatorești la nivel național", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.…

- Leo Messi, 30 de ani, a semnat recent noul contrac cu Barcelona, formație la care va juca pana in 2021. Presa din Spania dezvaluie ca dupa semnarea noului contract, atacantul argentinian va redeveni cel mai bine platit fotbalist din lume. Messi va incasa un salariu 35 de milioane de euro pe an, net,…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- Facebook creeaza un instrument online care sa permita utilizatorilor sa afle daca au fost expusi la dezinformarea ruseasca in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016. Compania a anuntat ca e posibil ca aproape 150 de milioane de utilizatori Facebook si Instagram sa fi fost afectati de campania…

- In 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane de euro), 59 de miliarde de…

- Președintele Directoratului CEO a facut o radiografie a acestui an, intr-o intervenție la postul de televiziune Tele3 și a vorbit despre profitul companiei pe 2017, despre bugetul de investiții și planul de restructurare pentru 2018. ”Estimam un profit de 100-150 de milioane de lei la finele acestui…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- „Deputatii USR au depus, astazi, 5.000 de amendamente impotriva ordonantei split TVA, adica 821 de pagini de amendamente care trebuie citite, dezbatute si votate in comisie si in plen. Astfel, USR initiaza primul filibuster din Romania pe o tema extrem de importanta pentru intreaga economie romana”,…

- Un mars impotriva violentei domestice va avea loc, joi, la Targoviste. Manifestarea este organizata de Directia de Asistenta Sociala Targoviste, in parteneriat cu Crucea Rosie, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), pentru a marca Ziua…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…