- Intorsatura de situatie in cazul Caracal! Tatal Luizei nu ar fi tatal ei biologic. La aceasta concluzie au ajuns anchetatorii, dupa ce au prelevat probe ADN de la ambii parinti ai adolescentei disparute, in luna aprilie. Mai mult decat atat, acum, ar fi nevoie de noi probe ADN de la mama adolescentei.…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a dat un interviu pentru Antena 3, in care a transmis un mesaj familiilor celor doua fete, Alexandra și Luiza, pe care tatal ei spune ca le-a ucis.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au fost atacate ținte pentru a impiedica un atac al…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, fata despre care Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, spune ca a ucis-o, a facut o declarație uluitoare, vineri seara, la Romania TV."Exista probe ca Luiza a fost in casa acestui Dinca. Mai multe detalii nu pot sa va dau", a spus avocatul. Citește…

- Gheorghe Dinca a fost adus la sediul poliției din Caracal, dupa ce anchetatorii au facut noi percheziții in locuința sa. Se fac noi audieri, in speranța ca Dinca va face marturisiri cu privire la suspiciunile de omor și despre Luiza, fata in continuare disparuta. La poliția din Caracal s-au aflat și…

- Avocatii implicati in ancheta crimelor de la Caracal scot la iveala tot mai multe indicii potrivit carora Gheorghe Dinca isi rapea victimele cu scopul de a le vinde traficanților de carne vie.

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a facut declaratii sambata seara, la sfarsitul unei zile in care anchetatorii au efectuat noi cercetari la locuinta lui Gheorghe Dinca, in Caracal, in incercarea de a gasi probe care sa o plaseze pe Luiza la domiciliul suspectului.

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a spus, joi seara, la B1 TV, ce ar fi facut daca mai era in fruntea statului și se intampla cazul de la Caracal, acolo unde Gheorghe Dinca a recunoscut ca a rapit, sechestrat și ucis doua fete, pe Alexandra și Luiza."In primul rand nu aș fi lasat…

- Monica Georgeta Melencu a povestit, duminica, la Caracal, despre raspunsurile primite de la autoritați, atunci cand se ducea sa intrebe daca se mai știe ceva de fiica ei, disparuta in 14 aprilie. Femeii i s-a spus ca poate Luiza a plecat cu un Fat-Frumos, fata fiind majora.Mama Luizei a dezvaluit,…