- "(...) Am primit nota respectiva cu numarul, si nu o sa va pot spune numarul, dar extras din acea nota si era doar in ceea ce il priveste pe domnul Hellvig. Am hotarat sa trimitem catre SRI o adresa prin care sa solicitam toata nota, pentru ca in spatiul public a aparut banuiala ca pe nota respectiva…

- Astazi, 27 martie a.c, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 27 martie a.c., decretul privind acordarea gradului de general de flotila aeriana ndash; cu o stea, post mortem, comandorului Cojocaru Aurelian, din Ministerul Apararii Nationale. ...

- Lovitura pentru presedintele Klaus Iohannis. Mai exact, cei din Comisia Parlamentara a SRI au decis sa ia la intrebari Serviciul Roman de Informatii (SRI) in privinta starii de incompatibilitate a lui Iohannis de pe vremea cand era primar. Claudiu Manda susține insa ca, pana la un raspuns final in acest…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a anuntat miercuri ca partidul sau a depus in Parlament un proiect de lege privind votul prin corespondenta la alegerile prezidentiale, similar cu cel al alegerilor parlamentare. Acesta a motivat decizia spunand ca votul prin corespondenta este o optiune „sigura”…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Citeste si: Reactii DURE, dupa ce premierul a cerut DESECRETIZAREA…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat ''foarte repede'' la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii in formarea Guvernului USL in 2012, a afirmat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a afirmat, sambata, ca ”foarte multe partide, chiar prietene” mimeaza democratia si simuleaza bataliile pentru libertate. Nicolai a sustinut, de asemenea, ca decorarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unor oficiali olandezi, reprezentanti ai unor formatiuni…

- A disparut bilanțul. Faimosul document scris despre care Tudorel Toader afirma marți ca nu l-ar fi primit. Dar pe care l-ar fi primit Augustin Lazar, procurorul general. Daca e sa-l credem pe cuvânt. Numai ca la bilanț doamna Laura Codruța Kovesi, dintr-un motiv de neînțeles, nu a lecturat…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca este posibila suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta va lua o decizie pe care liderii PSD si ALDE nu si-o doresc. "Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- SRI a cules informatii despre presedintele Klaus Iohannis, pe vremea cand acesta era primarul Sibiului. Datele care vizau o posibila incompatibilitate au ajuns ulteior la ANI, spune presedintele comisiei de control a SRI, Claudiu Manda. Acesta atrage atentia ca aceste informatii au ajuns la Agentia…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Astazi, 21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, s-a intilnit cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, relateaza Noi.md. In cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat despre importanta accelerarii procesului de reforme, cu accent pe domeniul…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 a avut loc vineri, in sud-vestul Mexicului, la ora locala 17.39, fiind urmat de 150 de replici. Presedintele statului a declarat stare de urgenta, in urma seismului care a durat 1 minut si care este al treilea cel mai puternic care a lovit tara in ultimele sase luni.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in cadrul intalnirii avute joi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, s-a discutat despre o serie de proiecte regionale importante si calendarul de actiune pentru preluare presedintiei Consiliului Uniunii...

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele a refuzat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am acelasi…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- Liderul PMP, Traian Basescu, spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales „cea mai comoda solutie“ pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. „Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?“, se intreaba Basescu.

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presa, dupa decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Liviu Dragnea: – Ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost dificil. – Vom convoca…

- PMP propune doua variante de premier: Europarlamentarul Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Anunțul a fost facut, miercuri, la Palatul Cotroceni, de catre liderul PMP Traian Basescu. El a menționat ca PSD nu mai are legitimitatea de a mai deține guvernarea. ”Daca vor sa il faca președinte in al doilea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila.

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat PSD , senatorul Niculae Badalau, exclude varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, in situatia in care acesta va refuza desemnarea Vioricai Dancila ca premier, informeaza Digi 24.Niculae Badalau: Daca va referiti la suspendarea domnului presedinte,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a lasat sa se înțeleaga ca președintele Klaus Iohannis ar fi vinovat pentru tensiunile din PSD. "Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu îi convine presedintelui…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, sustine ca social-democratii trebuie sa convoace cat mai repede Comitetul Executiv National ca urmare a disputelor interne aparute in ultimele zile, care arata ca nu mai pot astepta pana la convocarea de la Iasi din perioada 29-31 ianuarie.

- "PNL propune, in cazul in care Tudose nu stie, sau nu poate sau nu vrea sa vina cu un proiect serios de restructurare, un Guvern asa cum este la nivelul tarilor normale din Uniunea Europeana, de 14-15 ministri. Nu vad ce rost au ministere care sunt infiintate probabil dupa chipul si asemanarea protejatilor…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor.Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate.