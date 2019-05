Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a declarat luni ca in cateva zile vor incepe lucrarile la drumul expres Craiova - Pitesti. ​​​​​​​ El a precizat ca in 2017 s-a ales sa se renunte la...

- Razvan Cuc a dat asigurari ca lucrarile la primele doua tronsoane vor fi gata chiar mai devreme decat termenul prevazut initial in contractul cu constructorul, adica 3 ani. Razvan Cuc, ministrul transporturilor: „La Balș, am venit puțin mai tarziu, n-am prins traficul. Dar o sa vedeți in doua saptamani…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, anunta ca peste doua saptamani vor incepe lucrarile la mult asteptata autostrada Craiova - Pitesti, promisa de ani de zile de cei aflati la guvernare si transformata, intre timp, in drum expres.

- Guvernul a adoptat astazi trei acte normative pentru demararea unor lucrari de infrastructura, printre care și hotararea privind procedurile de expropriere pentru drumul expres Craiova-Pitești. „Aprobam in ședința de Guvern de astazi trei acte normative necesare demararii unor lucrari mult ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul va adopta in sedinta de Guvern trei acte normative pentru demararea unor lucrari de infrastructura, printre care si hotararea privind procedurile de expropriere pentru drumul expres Craiova-Pitesti, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, ca drumurile expres Targu Jiu -Craiova si Craiova - Pitesti si cel pana la Resita se vor face, el adaugand ca ministrul Transporturilor trebuie sa auda ca "mai sunt cativa derbedei securisti in unele ministere care blocheaza" astfel de investitii,…