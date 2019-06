Stiri pe aceeasi tema

- Locul lasat liber in Senat de catre Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj, care a obtinut un mandat de eurodeputat in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, va fi ocupat de catre consilierul judetean Eugen Gioanca.Gioanca devine senator dupa ce secretarul general al PSD Dolj, Cosmin Vasile,…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca a luat act de demisia trezorierului PSD, Mircea Draghici. "In cadrul BPN de astazi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la presedintele Romaniei, am discutat despre dialogul pe care…

- Totodata, s-ar putea mari și numarul militarilor, polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special ce ar putea ieși mai repede la pensie. Propunerea legislativa adoptata tacit de Senat vine sa completeze art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Pentru a intra…

- – Propagandistic și ipocrit PSD iși afirma la toate posturile de televiziune susținerea pentru foștii deținuți politic; – Cand vine vremea faptelor parlamentarii PSD se ascund in papușoi – Fapt: PNL a depus o propunere legislativa inițiata de mine impreuna cu vicepreședintele Senatului, dna Alina Gorghiu…

- Opt pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Gheorgheni, folosind doua plute realizate din flacoane de plastic, au pornit luni intr-o expeditie pe raul Mures, pana la varsarea acestuia in Tisa, in Ungaria, informeaza Agerpres.Citește și: Prima reacție a lui Claudiu Manda, dupa ce a ramas…

- „La 16.00, trebuia sa fiu in Senat. Le-am promis colegilor ca raman sa conduc ședințele de Plen pana plec la Bruxelles. Era 15.40 in Mihailești. La intrare in oraș, a fost radar. E de apreciat cum s-au mișcat cei de la Poliție, in sensul in care au ințeles ca ma grabesc, le-a luat zece minute…

- Congresul organizat de Asociatia „WeEuropeans“ a avut loc la Parlamentul European, pe 22 martie 2019, in Bruxelles. Zece cetateni europeni, printre care si un tanar roman, au vorbit despre prioritatile Europei, ideile lor fiind cele mai votate la nivel european.