„Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat vineri, dupa intalnirea cu fostul șef SRI, George Maior, ca acesta va fi audiat pe 27 februarie, la ora 11.00. „Am discutat partea de proceduri, cum ar trebui sa faca. (...) Și-a aratat disponibilitatea de a raspunde și de a lamuri toate aspectele…

- Claudiu Manda, presedintele Comisiei SRI, a anuntat, la Parlament, ca în urma discutiei pe care a avut-o cu George Maior, au stabilit ca acesta sa vina pe 27 februarie, la audieri, în comisie.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- "Intalnirea cu Maior a fost programata pentru maine, motiv pentru care o sa ma vad maine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activitatii SRI. Nu mai stiu exact ora, in prima parte a zilei. Nu e o intalnire in care sa vrem sa spune, foarte multe lucruri in spatiul public.…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Proiectul privind functionarea CSM a fost adoptat, joi, de plenul Senatului in calitate de for decizional. Proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala a fost adoptat cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR)…

- Iohannis: Pentru Romania este mai important sa aderam la Euro decat la Schengen Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la o intalnire informala cu presa, ca pentru Romania este mult mai important sa adere la zona Euro decat la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat luni, 11 decembrie, un raport favorabil pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Au fost exprimate 14 pentru "pentru" si 5 "impotriva". Este al doilea proiect din pachetul…

- "In perioada urmatoare, printre persoanele pe care intenționam sa le invitam la comisie sa se regaseasca domnul Traian Basescu, domnul Calin Popescu-Tariceanu, care era vicepreședinte CSAT in 2005, domnul Coldea și domnul Maior. Nu am stabilit un calendar in acest sens, dar a fost o decizie a comisiei…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca "statul paralel" este "o foarte buna metafora jurnalistica", dar a adaugat ca, in opinia sa, nu este vorba de alte institutii paralele celor ale statului, ci de faptul ca legea se aplica diferentiat."Ce-i ala stat paralel? E o…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei ar putea da marti seara un raport pe prima lege luata in discutie, Legea 303 privind statutul judecatorilor si procurorilor, iar miercuri sa fie dezbatuta si eventual votata in plenul Camerei Deputatilor, prima camera ...

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru al Comisie parlamentare de control a activitatii SRI, lanseaza un atac dur la adresa presedintelui comisiei, Claudiu Manda.Preda il acuza pe Manda ca a relatat in spatiul public altceva decat a afirmat generalul Dumitru Dumbrava in audierea din Comisia SRI.…

- Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele Romaniei nu poate refuza numirea acestora. De asemenea, parlamentarii au modificat Statutul procurorilor si…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda, a relatat, miercuri, dupa audierea în comisie a generalului Dumitru Dumbrava, ca prevederile legale au permis SRI sa solicite mandate de interceptare pe siguranta nationala chiar daca nu era identificata savârsirea…

- Potrivit afirmațiilor facute, marți, in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, de președintele acesteia, Claudiu Manda, președintele CJ Argeș, Constantin Nicolescu era interceptat și ambiental și in lift și in mașina și in birou. La jumatatea lunii august 2007, la solicitarea Parchetului…

- „Domnul Draghici si avocatul sau au prezentat conotatia politica, faptul ca in 2009 a venit in judetul Arges domnul senator Mircea Andrei, avocat, fost procuror, si ca exista elemente in presa vremii si declaratii ale primarilor ca a fost amenintat sa treaca de la PSD la PDL, cu dosare penale (...)…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- „Ne-a venit un raspuns de la SRI privind mandatele solicitate si obtinute pe Legea sigurantei nationale si combaterii terorismului, Legea 51 si Legea 535. Pot sa va spun doar de situatia informatiilor neclasificate. Mandatele sunt venite pe fiecare luna in parte, numarul de mandate, numarul de persoane,…

- ”Am transmis Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului «pentru a se clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale si Anticoruptie», saptamana trecuta, ca nu imi dau «acordul de vointa» de a fi audiata, in temeiul Legii nr. 96/2006”, se arata intr-o declaratie…

- Membrii Comisiei SRI se intalnesc, marti, cu conducerea Serviciului, la sediul SRI, potrivit unor surse politice, la cererea conducerii SRI.Aceasta intrevedere este cea de-a doua intalnire dintre cele doua foruri, dupa ce Comisia SRI a fost, saptamana trecuta, in vizita la un sediu SRI.La…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat ca Dumitru Iliescu, fostul sef SPP, a afirmat in fata comisiei ca din cunostintele sale se mai pregateste un dosar care sa vizeze membri ai Executivului, nominalizand ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Spunea ca avea cunostinta ca se va…

- La audierea precedenta, generalul in rezerva Dumitru Iliescu a sustinut ca anumite persoane din zona structurilor de siguranta i-au furnizat informatii despre conducerea SRI, acestea cautand, astfel, „canale colaterale” pentru ca informatiile sa ajunga la decidentii politici care pot sa "corecteze"…