Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader ar putea fi remaniat de Viorica Dancila, insa jocurile din PSD sunt complicate in ceea ce il privește pe ministrul Justiției. Confruntat cu o moțiune simpla depusa de opoziție, Toader a scapat de votul de miercuri, dupa ce parlamentarii PSD nu au fost prezenți la vot, iar acesta nu…

- Membri ai organizatiei de tineret a Partidului Miscarea Populara au protestat, miercuri, in fata sediului institutiei Avocatul Poporului, cerand sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la OUG care modifica legile Justitiei, adoptata de Guvern in urma cu o zi, insa acestia nu au depus nicio sesizare…

- Acuzații grave lansate de liderul USR, Dan Barna. Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA a fost o victima in acest proces de sabotare a justiției, susține useristul care da vina pe ministrul Justiției.„Ceea ce face Tudorel Toader este o consecvența a retoricii PSD-ALDE, o consecvența in a…

- Peste 170 de absolventi ai Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", din Iasi, ii cer lui Tudorel Toader, intr-o scrisoare deschisa, sa-si dea demisia din functia de rector al institutiei, acuzandu-l ca, in calitate de ministru al Justitiei, aduce prejudicii grave de imagine

- Alina Albu, propusa de ministrul Justiției in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a criminalitatii organizate din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunlor de Criminalitate Organizata si Terorism, a declarat, luni, in cadrul audierii de la CSM, ca informațiile oferite anul trecut…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca a discutat cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, iar OUG pentru contestația in anulare va fi data de Guvern.”Am discutat cu ministrul Justiției, am discutat despre acest OUG care da posibilitatea unui proces echitabil, unui proces corect. Cred ca dincolo…

- Ideea unei ințelegeri oculte intre președintele Romaniei și președintele celui mai mare partid din Romania revin. Totul in contextul noii Ordonanțe de Urgența a guvernului anunțate de ministrul Justiției, Tudorel Toader, in urma decizie Curții Constituționale in cazul protocoalelor dintre SRI și…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat ca va transforma in Direcție Secția de anchetare a magistraților, deoarece actuala conducere a Parchetului General, adica Augustin Lazar, impiedica structura sa funcționeze.CITEȘTE ȘI: Știi CE reprezinta aceste CIFRE pentru organismul tau?…