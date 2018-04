Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi, dupa audierea lui Florian Coldea, ca a existat un eveniment in ajunul Craciunului la care au participat mai multe persoane, beneficiari sau parteneri ai...

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus ca Florian Coldea și George Maior au fost ascultați de SRI in timpul unui eveniment organizat de Craciun. Potrivit acestuia informația a fost confirmata chiar de Coldea in timpul audierii de miercuri. Manda a declarat intr-o conerința de presa ca Florian…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat joi, dupa audierea lui Florian Coldea in comisia SRI, ca stia de existenta protocoalelor, dar nu de continutul lor si a criticat dur magistratii care au fost dispusi sa semneze aceste intelegeri.

- Manda a sustinut ca Florian Coldea a confirmat in fata comisiei ca Traian Basescu stia de existenta protocoalelor SRI, dar nu si ce contineau acestea "(…) A spus ca da, stia de existenta lor (a protocoalelor – n.r.), dar nu de continutul lor. Tariceanu nu mai era premier si (membru – n.r.) in CSAT,…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa procurorilor și judecatorilor, carora le transmite ca ar trebui sa le crape obrazul de rușine pentru ca au insistat cu independența justiției, in timp ce ai aveau protocoale semnate cu SRI-ul. Traian Basescu susține ca el știa ca orice…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat joi, dupa audierea lui Florian Coldea, ca a existat un eveniment in ajunul Craciunului la care au participat mai multe persoane, beneficiari sau parteneri ai SRI. "A spus ca a existat un altfel de eveniment…

- Presedintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca in cadrul audierii Florian Coldea a confirmat prezenta lui Liviu Dragnea la un eveniment SRI organizat in ajunul unui Craciun. Printre participanti, G. Maior, V. Ponta, S. Ghita si parteneri externi.

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…