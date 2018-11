Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Senatului, Claudiu Manda, explica de ce a ajuns la el cererea DNA privind incuviințarea urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu. "Nu aveam de ce sa il anunț pe Liviu DragneaE clar ca sunt patru vicepreședinți. Atat timp cat sunt patru vicepreședinți nu…

- Intrebat daca a fost citat de procurori in dosarul in care DNA il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu ca a luat mita 800.000 de dolari de la o firma austriaca, Eugen Teodorovici a declarat ca "nu am astfel de informații și chiar nu ma preocupa astfel de aberații și de idioțenii. Daca ma cheama…

- DNA îl vizeaza pe Calin Popescu-Tariceanu într-un dosar despre o presupusa mita de 800.000 de dolari. ”Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savârșire a unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie…

- "Caline, iți dau un sfat prețios! Cred ca ar fi bine pentru toata lumea sa arați ca ai demnitate. Ce-ar fi sa fii om de stat și sa demisionezi din Parlament, sa arați ca nu te ascunzi dupa imunitatea parlamentara?! Nu ar fi prima oara. S-a intamplat și in 1996. (Parerea mea e ca Dragnea a…

- Procurorii DNA au transmis o serie de precizari cu privire la dosarul în care este vizat Calin Popescu-Tariceanu, în care vorbesc despre o presupusa mita de 800.000 de dolari pentru actualul șef al Senatului. ”Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni…

- "Eu nu pot sa fiu de acord cu ideea ca deciziile politice la care am un rol important sunt decizii care ar putea sa ma favorizeze in așa fel incat sa-mi creeze o vulnerabilitate in spațiul public. Știți foarte bine ca in politica lucram nu cu realitați, ci cu percepții. Percepția in legatura cu o…

- Procurorii DNA anunta ca in cazul sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale…

- Informație de ultima ora. Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut public termenul la care se va pronunța privind cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, joi,…