Stiri pe aceeasi tema

- Keșeru, in Turcia? Cleo ar putea deveni coleg cu Ioan Hora. Claudiu a acceptat sa negocieze cu Akhisar Belediyespor, locul 12 in campionatul Turciei. Atacantul de 31 de ani a intrat in ultimele sase luni de contract cu Lodogoret (Bulgaria). Internationalul roman si-ar putea continua cariera in Turcia.…

- Atacantul lui Beșiktaș Istanbul, Cenk Tosun, ar putea evolua din aceasta iarna in Premier League. Potrivit postului de televiziune NTV Spor, Tosun este dorit de Everton, fiind considerat inlocuitorul perfect pentru Romelu Lukaku, plecat in vara la Manchester United. Aceeași sursa susține ca atacantul…

- Daniel Pancu este una dintre legendele Rapidului si, poate, cel mai iubit fotbalist care a imbracat tricoul alb-visiniu dupa Revolutie. Atacantul si-a respectat meseria si a facut istorie la toate echipele la care a fost legitimat. In Turcia, la Besiktas, fotbalistul originar din Iasi a fost un adevarat…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru i-ar putea calca pe urme lui Ilie Dumitrescu daca va accepta propunerea celor de la CF Atlante de a se transfera in liga secunda din Mexic. Fox Sports noteaza ca Atlante si-a indreptat privirea spre Europa, acolo unde cauta un golgheter pentru noul an. Noul presedinte…

- Claudiu Keseru (30 de ani) mai are zece zile pana cand va putea sa semneze cu orice echipa doreste. Pentru ca atacantul roman nu va costa nici macar un euro, deoarece acesta se va afla in ultimele sase luni de contract cu Ludogoret Razgrad, formatiile din Italia duc o lupta crancena pentru a-i obtine…

- Mijlocasul Nicolae Stanciu se va desparti de Anderlecht, campioana Belgiei, internationalul roman urmand sa plece in Turcia. Fostul unirist, in varsta de 24 de ani, a devenit anul trecut cel mai scump transfer din Jupiler Pro League, insa a traversat o perioada deloc fericita in ultima perioada, jucand…

- Claudiu Keșeru a reușit sa inscrie din nou pentru Ludogoreț in partida caștigata de echipa sa pe terenul lui Pirin Blagoevgrad, scor 2-0. VEZI VIDEO Introdus din primul minut, atacantul roman a punctat in minutul 31 direct din lovitura libera, dintr-o poziție destul de grea. Doua minute mai tarziu s-a…

- Claudiu Keșeru a marcat din nou pentru Ludogoreț Razgrad. Campioana Bulgariei urca pe primul loc in clasament. BULGARIA – etapa a 20-a OFK PIRIN BLAGOEVGRAD – LUDOGOREȚ RAZGRAD 0-2 / LIVE (ora 17.30) Claudiu Keșeru (31), J ody Lukoki (33) Intr-un meci din etapa a 20-a, luni, Ludogoreț joaca in deplasare,…

- Ludogoreț Razgrad, campioana Bulgariei, s-a calificat in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, joi, dupa ce a remizat in deplasare cu formația germana Hoffenheim, 1-1, in ultima etapa a grupelor, deși atacantul roman Claudiu Keșeru a fost eliminat. Într-o partida cu…

- Claudiu Keșeru, atacantul lui Ludogoreț, e departe de forma aratata in ultimele sezoane, fapt probat și in aceasta seara. Atacantul roman a fost rezerva in partida pe care Ludogoreț a disputat-o pe terenul lui Hoffenheim, 1-1, fiind introdus pe teren imediat dupa pauza. Keșeru a avut o evoluție modesta,…

- Formatiile Ludogoret Razgrad, Astana, AEK Atena, Lokomotiv Moscova si FC Copenhaga s-au calificat in 16-imile Ligii Europa, in urma rezultatelor inregistrate, joi, in ultima etapa a grupelor competitiei. La partida Hoffenheim - Ludogoret, scor 1-1, Claudiu Keseru a fost eliminat.Keseru, intrat…

- "Eu nu voiam sa vorbesc despre asta, dar daca ma intrebati, va spun ca antrenorul lor a venit spre mine. Eu eram cu echipa, asteptam sa plecam si a venit la mine si m-a lovit aici (n.r. sub ochi, langa nas). Nu am venit in Turcia sa fac box, nu am brate puternice. Nu vreau sa ma cert cu nimeni, dar…

- Cosmin Moți a marcat, dar Ludogoreț a pierdut. Campioana Bulgariei a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Vereya, intr-un meci de campionat, in care fotbalistul roman a inscris un supergol. Moti, care a fost integralist, a marcat in minutul 24, dar a primit și un cartonas galben…

- Claudiu Keșeru (30 de ani) e nefericit la Ludogoreț și vrea sa plece. Bulgarii vor sa-și asigure postul de atacant și il doresc pe Artem Milevskiy. Impresarul fostului atacant care a jucat pentru Chiajna in 2016 susține ca jucatorul sau negociaza cu bulgarii. "Nu vreau sa ma ascund, Artem are mai multe…

- Premiera pentru centrul de transplant din Iasi! Medicii de acolo au facut primul transplant de la donator viu, fratele geaman al pacientului. Insa, dincolo de reusita medicala, exista o poveste demna de un roman.

- Atacantul roman Claudiu Keșeru a marcat un gol pentru Ludogoreț Razgrad in meciul caștigat cu scorul de 3-0 in fața formației Vitoșa Bistrița, luni, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Keșeru a deschis scorul în min. 52, celelalte…

- Șumudica mai vrea doi romani la Kayserispor. Un rapidist și un stelist pe lista tehnicianului. Șumudica a reușit minuni cu Kayserispor, echipa aflata pe locul 4 (22 de puncte din 12 meciuri), in fața celebrei Fenerbahce. Șumudica, incurajat de rezultatele bune, vrea sa-și completeze „colecția” de romani.…

- Ineficient la naționala, Claudiu Keșeru a marcat pentru Ludogoreț Razgrad, in campionatul Bulgariei. Atacantul roman Claudiu Keșeru a marcat un gol pentru Ludogoreț Razgrad, care a invins-o pe Lokomotiv Plovdiv cu scorul de 3-0, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Bulgariei.…

- Atacantul roman Claudiu Keșeru a marcat un gol pentru Ludogoreț Razgrad, care a invins-o pe Lokomotiv Plovdiv cu scorul de 3-0, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Sursa foto: PFC Ludogorets 1945 / Facebook Keșeru a deschis scorul…

- Claudiu Keșeru, atacantul roman legitimat la Ludogoreț, va ramane liber de contract la finalul acestui sezon, insa nu duce lipsa de oferte. Presa din Bulgaria anunța ca atacantul de 30 de ani ar putea ajunge in China la finalul sezonului, dupa ce au aparut inițial și zvonuri referitoare la o revenire…

- Gica Hagi vrea sa se axeze pe viitorul sau proiect! Cel mai mare fotbalist roman vrea sa vanda Viitorul, o afacere de succes care i-a adus multe satisfactii sportive, dar care i-a mancat si multi bani.Vestea vine intr-un moment in care Hagi si Gica Popescu sunt curtati intens de un club din…

- Florin Andone a recunoscut pentru cotidianul AS ca se indoieste de decizia luata in vara de a nu pleca de la Deportivo la Coruna. Atacantul roman in varsta de 24 de ani i-a cerut mai multe minute antrenorului lui Depor, Cristobal Parralo. Brighton si Everton sunt doua dintre echipele care…

- Florin Andone regreta ca a ramas la Deportivo La Coruna, desi putea sa castige mult mai bine la alte echipe. "Am avut oferte exorbitante. Puteam sa castig mai mult de dublu fata de acum si nu am fortat lucrurile. In vara am discutat cu Mel si cu Richard Barral si le-am spus: vreau sa raman.…

- Acum poate pricepem mai bine de ce FRF s-a oprit in vara lui 2016 mai intai la numele unui selectioner strain. Alegerea nefericita a lui Daum e cu totul alta discutie. A iesit rau de tot. Cu un alt nume putea insa sa iasa si mult mai bine. Oricat s-ar da peste cap orice antrenor roman, in ochii…

- Ceea ce probabil ca nici un roman nu ar indrazni sa faca intr-un stat precum Turcia, si-a permis insa sa puna in practica un cetatean turc la Botosani, Suceava si Iasi. A facut, cel putin oficial, afaceri cu legume si fructe si a lasat datorii de 5,9 milioane de lei.

- In 2012, Kelley a fost internat intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce isi amenintase cu moartea superiorii din cadrul Fortelor Aeriene americane. Dupa internare, Kelley, caporal la acea data, a reusit sa evadeze din centrul de psihiatrie. Intr-un raport al Politiei intocmit in momentul evadarii…

- Presedintele polonez a precizat ca legea fundamentala a tarii sale nu a fost adaptata schimbarilor politice din ultima perioada, adaugand ca Polonia a trecut prin numeroase schimbari mai ales dupa aderarea la NATO si la UE. Potrivit afirmatiilor lui Duda, Constitutia Poloniei contine ”numeroase…

- Presedintele american se afla la bordul aeronavei Marine One, care se indrepta spre Zona Demilitarizata, insa comandantul aeronavei a luat decizia de a ateriza la aproximativ 18 de la decolare, din cauza vremii nefavorabile. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a declarat, miercuri,…

- Antrenorul român Mircea Lucescu a vorbit despre problemele pe care are în campionatul Turciei care foloseste mai multi straini decât orice alta competitie interna din Europa: peste 65%. „Vom limita numarul strainilor care sa activeze în campionatul intern…

- Eric Bicfalvi se afla printre cei 29 de jucatori pe care Cosmin Contra se bazeaza la meciurile cu Turcia și Olanda de pe 9 și 14 noiembrie. Mijlocașul a recunoscut ca a fost la un pas de Șahtior in momentul in care evolua la Volyn Luțk. "Il stiu pe Mircea Lucescu din Ucraina, sunt convins ca vrea sa…

- Denis Alibec nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale, e cu nervii la pamant și dezamagit de evoluțiile pe care le are la FCSB. Atacantul a fost fluierat de cei 27.000 de spectatori prezenți la partida din Europa League cu Beer Sheva, iar in momentul in care a ajuns pe banca a izbucnit in…

- Presa din Bulgaria a anunțat marți o mutare-șoc: Claudiu Keșeru, atacantul lui Ludogoreț, inapoi la FCSB. Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre, a vorbit despre varful de 30 de ani și a declarat ca nu este interesat de readucerea lui Keșeru. "Nu este adevarat ca il vreau pe Keșeru. Nu ma intereseaza",…

- Marius Sumudica (46 de ani), tehnicianul lui Kayserispor, spune isi traieste aventura vietii la noua sa echipa, surpriza inceputului de campionat din Turcia. Antrenorul roman campion cu Astra are parte de un start de campionat peste asteptari cu Kayserispor. Echipa sa este pe locul…

- Este nevoie de o casa de comenzi nationala care sa negocieze contracte pe alte piete si sa faciliteze accesul micilor procesatori acolo, pentru ca este greu sa se descurce singuri, a spus Sergiu Gorban, Proprietar, Transylvania Invest la conferinta ZF Agribusiness 2017 Suntem traderi…

- Dupa ce Keseru a marcat luni seara trei goluri pentru Ludogoret Razgrad in campionat, marti seara a fost randul lui Ioan Hora sa se remarce in Cupa Turciei. Fostul junior al LPS Bihorul Oradea a reusit o „tripla” in meciul Akhisar Belediyesport – 24 Erzincansport, locul 4 in Liga a…

- Formatia Ludogoret Razgrad a invins, ieri pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Etar Trnovo intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Bulgariei, in care Claudiu Keseru a inscris trei goluri. Keseru, integralist la gazde, a marcat in minutele 24, 59 si 85. Celalalt gol a fost inscris de…

- Formatia Ludogoret Razgrad a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Etar, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Bulgariei, in care Claudiu Keseru a inscris trei goluri.Keseru, integralist la gazde, a marcat in minutele 24, 59 si 85. Celalalt gol a fost inscris de…

- Atacantul a inscris in minutele 23, 59 și 85. Celalalt gol a purtat semnatura olandezului Virgil Misidjan, in minutul 66. Keșeru a fost integralist, ca și celalalt roman din lotul campioanei Bulgariei, fundașul Cosmin Moți. Keșeru a marcat șapte goluri in actuala ediție de campionat.Ludogoreț…

- Claudiu Keșeru a dat trei goluri pentru Ludogoreț intr-un meci din campionatul Bulgariei. Internaționalul roman Claudiu Keșeru a reușit o tripla in victoria de luni a lui Ludogoreț, 4-0 acasa cu Etar Veliko Tarnovo, intr-un meci din etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Atacantul a inscris…

- SOCI, 22 oct — Sputnik, Cezar Salagor. Republica Moldova este un stat neutru și acest lucru este consfintit în Constituția moldoveneasca. În acest context, l-am întrebat pe expertul turc ce cale ar trebuie sa urmeze țara noastra în vederea asigurarii securitații…

- Cosmin Moți a fost inclus de UEFA in echipa ideala dupa meciurile de joi din etapa a treia a fazei grupelor Europa League, in care fotbalistul roman a inscris un gol in victoria echipei bulgare Ludogoreț Razgrad, 2-0 pe terenul portughezilor de la Sporting Braga. UEFA a alcatuit aceasta…

- Harlem Gnohere, atacantul echipei FCSB, a fost ales de internauti jucator al etapei a treia a fazei grupelor Europa League, el marcând cele doua goluri ale echipei sale în victoria cu 2-1 de pe terenul formatiei israeliene Hapoel Beer Sheva, a anuntat site-ul UEFA. Gnohere…

- Fundașul roman Cosmin Moți a marcat un gol pentru formația bulgara Ludogoreț Razgrad, care a invins cu scorul de 2-0 formația portugheza Sporting Braga, joi, in deplasare, in Grupa C a Europa League la fotbal. Internaționalul român a deschis scorul pentru campioana Bulgariei…

- Trumpets este noul single al lui Dj TZepesh, un tanar artist roman de doar 21 de ani, care a facut furori in cluburile din Europa. Compusa de Dj TZepesh si Diac Ciprian (Bros Project) si masterizata de Alama, piesa a fost lansata initial cu un homemade video ce a reusit sa stranga peste 20 de milioane…

- Claudiu Keșeru a investit 1,5 milioane de euro intr-un resort de lux construit acasa, la Oradea: minihotel, restaurant a la carte, salon privat de evenimente și piscina semi-olimpica. "Dupa ce ma voi lasa de fotbal, asta peste cațiva ani buni, probabil ca voi intra in afaceri", marturisea recent Claudiu…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia turca Ankara BSK, cu scorul de 26-21 (11-12), in prima mansa din turul secund al Cupei EHF.Pentru HC Zalau au marcat Rob 6 goluri, Constantinescu 5, Tamas 4, Abed-Kader 4, Trif 3, Nica 1, Panici 1, Dragut 1, Ciolan…

- Internaționalul roman Gabriel Torje a marcat pentru Karabukspor in amicalul cu Genclerbirligi disputat la Ankara. Karabukspor a invins, cu scorul de 1-0, echipa Genclerbirligi, intr-un meci amical disputat la Ankara, in care unicul gol a fost marcat de Gabriel Torje. Torje a inscris in minutul 13. Gabriel…

- Umilința cu Islanda de pe teren propriu, scor 0-3, a scos-o pe Turcia din calculele calificarii la Campionatul Mondial din Rusia. Presa turca anunța ca Mircea Lucescu cauta vinovații, iar una dintre deciziile majore luate de roman a fost trimiterea acasa a 4 fotbaliști importanți. Arda Turan, Burak…

- Marius Sumudica (46 de ani) a bagat spaima in turci. Aflat de patru luni in fotbalul otoman, antrenorul roman a reusit sa faca din Kayersispor o echipa de temut pentru granzii din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce si Besiktas. Dupa sapte etape disputate in prima liga din Turcia, formatia tehnicianului…