Claudia Țapardel (PSD) nimicește opoziția. Ce zice despre USR și PNL „Nu au voturile necesare pentru caderea Guvernului. Și, mai mult decat atat, dincolo de discursul public demagog, oamenii trebuie sa ințeleaga ca ei nu iși doresc sa vina la guvernare. Cel puțin pana la alegerile prezidențiale, nu iși doresc nici macar o secunda. Cei de la USR viseaza la alegeri anticipate. PNL, deși declara public ca și-ar dori o guvernare, nu are nici macar o propunere de prim-ministru care sa fie agreata de catre membri de partid. Celelalte grupari politice din Parlament nu au un acord sau o viziune cu privire la un Guvern al opoziției. Nu mai vorbesc ca, atunci cand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Colegii de la USR au declarat public ca vor sustine motiunea de cenzura si spunem lucrul acesta de aproape un an de zile ca acest Guvern trebuie sa plece acasa. (...) Acest lucru a fost dovedit si la alegerile parlamentare, cand oamenii s-au exprimat si vizavi de ce se intampla in tara asta. Deci…

- ​Victor Ponta susține ca premierul Viorica Dancila i-a cerut sprijinul pentru a-și securiza madatul la Palatul Victoria, spunându-i ca va da afara ALDE de la Guvernare și cerându-i sa recupereze parlamentarii în Pro România careia îi va da ce ministere dorește. Ponta spune…

- Sancțiuni aspre pentru cei care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Guvernul va adopta azi un proiect de act normativ. Se pregatesc sanctiuni pentru cei care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Guvernul va adopta astazi un proiect de act normativ in acest sens. In ordonanta de urgenta…

- „Romania se afla, din nou, in trista situatie de a vedea cum nociva guvernare PSD ii rateaza viitorul. Totul a pornit de la așa-zisul program de guvernare, un program al minciunilor sistematice oferit romanilor. Educația și Cercetarea, domenii cheie pentru evoluția unei țari, sunt vizate de PSD pentru…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a avertizat autoritațile statului, in nenumarate randuri, in ultimii patru ani, in legatura cu pericolele pe care le presupune raspandirea transportului neautorizat, neacreditat și nefiscalizat. Astazi asistam neputincioși…

- IKEA Pallady, al doilea magazin din Romania al lantului suedez de mobilier, a inregistrat vanzari de aproape 8 milioane lei in prima saptamana de la deschidere, potrivit unui comunicat, potrivit news.ro.”In prima saptamana de la deschidere, magazinul IKEA Pallady a inregistrat vanzari de 7.861.142…

- "Noi, cei care am format Alianța 2020 USR PLUS, ne-am angajat in negocieri politice serioase, pentru consolidarea unui proiect politic care sa aiba un fond temeinic, reguli de funcționare clare, cu procese cat mai deschise pentru desemnarea celor mai buni candidați pentru cetațenii Romaniei și pentru…

- PSD saluta votul prin care a fost respinsa cea de-a treia moțiune de cenzura impotriva Cabinetului condus de Prim-ministrul Viorica Dancila. Acest vot confirma faptul ca Guvernul se bucura de un sprijin parlamentar stabil care va permite continuarea realizarii promisiunilor angajate fața de electorat…