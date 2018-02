Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit unor surse citate de presa britanica, zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator vor incerca sa o inlature pe Theresa May din functiile de lider al formatiunii politice si de prim-ministru in cazul unui esec electoral in alegerile locale din luna mai. Procedura pentru…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News. Potrivit unor surse citate…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Marea Britanie primeste o lovitura dura in negocierile pentru Brexit! Marea Britanie a cerut statut special, dar liderii Uniunii Europene nici nu vor sa auda despre asa ceva, informeaza stiripesurse.ro.

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, recomandarile privind directivele de negociere pentru urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit, iar perioada de tranzitie post-Brexit ar trebui sa se incheie pana la 31 decembrie 2020, potrivit unui comunicat al institutiei europene. In urma prevederilor…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP, preluata de Agerpes. "Vom părăsi (Uniunea Europeană), însă…

- Marea Britanie si UE au ajuns vineri la un acord istoric cu privire la termenii Brexit, care asigura drepturi speciale pentru patru milioane de cetateni de pe teritoriul britanic si plata a 40-60 miliarde de euro, intelegerea greu negociata de cele doua parti deschizand calea pentru discutiile legate…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma eșecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa aștepte pana la inceperea negocierilor…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins și dezamagit' de faptul ca șefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privința acordului legat de situația frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. …

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Politicieni din opoziție și media din Marea Britanie au acuzat-o pe șefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea și-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase, marile banci globale vor incepe sa isi puna in aplicare planurile de relocalizare la inceputul anului urmator, pentru a fi sigure ca vor avea noi birouri in interiorul Uniunii Europene in momentul…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe șefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini condițiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in funcția de ministru pentru dezvoltare internaționala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea conditiilor iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa, conform agerpres.ro. …