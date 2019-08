Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Realului, Zinedine Zidane, va fi imaginea FIFA 20 in versiune Ultimate, versiune destinata pasionatilor de FIFA online. Editia din acest an va integra, in premiera, si echipe din Liga I, printre care si Chindia Targoviste.

- Rihanna a starnit un val de reacții pe rețelele de socializare dupa ce a aparut pe corperta revistei Harper’s Bazaar din China. In fotografie, cantareața din Barbados apare ținand in mana un evantai chinezesc și poarta o rochie moderna la care a accesorizat o curelușa roșie. In alta fotografie, solista…

- Prezentatroarea de televiziune Teo Trandafir a dat publicitații, pe contul ei de Facebook, doua fotografii in care apare alaturi de fiica ei, pe vremea cand aceasta avea doar cațiva anișori. Imaginile pe care vedeta TV le-a postat in mediul online dateaza de pe vremea cand Maia avea doi ani. Ipostazele…

- Pe coperta revistei Paris Match, Nicolas Sarkozy arata mai inalt decat soția sa, Carla Bruni, deși, in realitate, fostul președinte este cu 10 cm mai scund decat ea/ sursa foto: The Guardian O fotografie care ii infațișeaza pe Nicolas Sarkozy și soția sa, Carla Bruni, pe coperta revistei franceze Paris…

- Un caz similar cu al Sorinei a aparut și in vestul țarii. O fetița in varsta de șapte ani, care a fost luata in plasament in anul 2013 de catre un asistent maternal din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, este pe punctul de a fi desparțita de cei care a crescut-o dupa ce a fost finalizata […] Articolul…

- Practic, cei care se imbolnavesc de glaucom devin din ce in ce mai izolati, intrucat nu mai pot percepe mediul precum persoanele sanatoase. In al doilea rand, vorbim despre o boala progresiva care netratata va duce la cecitate. Prin urmare, bolnavii stiu ca au putine sanse ca vreodata sa vada mai bine…

- Dwayne „The Rock” Johnson și Jason Statham le-au pregatit fanilor o noua surpriza! Cei doi mari actori nu au putut sa stea departe prea mult timp de platourile de filmare, așa ca au revenit in „Fast & Furious 9”, o pelicula ce este așteptata cu sufletul la gura de toți iubitorii seriei!