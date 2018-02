Stiri pe aceeasi tema

- Eliminata din ”Exatlon”, Claudia Pavel a vorbit cu sinceritate despre ce s-a intamplat in complexul securizat in care se desfasura concursul in Republica Dominicana. Claudia a marturisit ca a legat o prietenie speciala cu...Ion Oncescu! ”Am dormit langa el, am mancat impreuna. Sunt atasata de el” a…

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- "Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita. "E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita Citeste si EXATLON. Cine este castigatorul surpriza al concursului de pana…

- Catalin Cazacu a fost foarte suparat dupa ce Claudia Pavel a parasit competitia Exatlon. Atat coechipierii sai, cat si telespectatorii au observat cat de afectat a fost motociclistul, motivand ca a plecat un om de care s-a apropiat foarte mult.

- Plecarea Claudiei Pavel a creat un adevarat razboi in echipa Faimosilor de la Exatlon. Atat Diana Bulimar, cat si Anca Surdu au fost invinovatite de unii membri din echipa, chiar si de cantareata, deoarece o propusese spre eliminare.

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat prietenul lui Cazacu, Giani Kirita. Daca, la inceput, nu a dat…

- Ana, cea despre care se spune ca este iubita lui Catalin Cazacu, a facut declaratii socante, in presa, la adresa Claudiei Pavel si a lui Giani Kirita. Aceasta sustine ca Cream ar fi intretinut relatii intime cu fostul fotbalist inainte de a intra in competitia Exatlon, lucru pe care spune ca i l-ar…

- Claudia Pavel, cea de-a doua eliminata din echipa Faimosilor de la „Exatlon”, a ajuns in tara, teribil de emotionata la intalnirea cu cei dragi. Cu zambetul pe buze si incarcata de cadouri pentru fiul ei, Noah, Claudia a povestit cum a perceput aceasta experienta unica pentru ea. A

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Telespectatorii emisiunii Exatlon ard de curiozitate sa afle cine o va inlocui pe Claudia Pavel, alias Cream, care a fost proaspat eliminata. Fanii show-ului au venit si cu propuneri. Pe fan-grupul Exatlon, mai multi internauti au propus-o pe Oana Zavoranu sa vina in locul Claudiei Pavel.

- Claudia Pavel, alias Cream, este extrem de speriata din cauza unor amenintari cu moartea pe care le-a primit dupa scandalul de la Exatlon. Artista a primit mesaje ingrijoratoare, iar familia ei este disperata si isi doreste sa fie luate masuri.

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Vladimir Draghia, despre conflictele de la Exatlon. Eliminarea Claudiei Pavel de la “Exatlon” a incins spiritele si a iscat discutii aprinse intre concurentii Echipei Faimosilor. In urma propunerilor spre eliminarea artistei facute de catre Anca Surdu si Diana Bulimar, acestea au fost declarate persoana…

- Claudia Pavel, alias Cream, a fost eliminata de la Exatlon Romania. Vedeta a plecat cu scandal din competitie, fiind socata de nominalizarile Ancai Surdu si Dianei Bulimar. Catalin Cazacu a fost poate cel mai afectat de plecarea Claudiei de la Exatlon Romania. Inainte de plecare, campionul a strans-o…

- Echipa Faimosilor nu mai este atat de unita dupa ce au avut loc nominalizarile de luni seara, membrii echipei rosii nu au fost de acord cu alegerile Ancai Surdu si Dianei Bulimar, care au propus-o spre eliminare pe Claudia Pavel.

- Mesajul postat de iubita lui Catalin Cazacu dupa ce a vazut imaginile cu Claudia Pavel, la Exatlon. In ultima perioada s-a tot vorbit despre apropierea celor doi in cadrul show-ului, insa nimeni nu ști daca s-a infiripat o idila sau sunt doar buni prieteni. Mesajul Anei Roman, postat pe contul de socializare…

- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Despre posibila idila dintre Claudia, alis Cream, si Catalin Cazacu discuta atat colegii lor de la Exatlon, cat si telespectatorii emisiunii. Tachinarile, glumele, ipostazele in care au fost surprinsi cei doi au ridicat multe semne de intrebare. Unii cred ca intre Cream si Cazacu este o relatie in adevaratul…

- EXATLON 6 februarie. Dupa ce sora ei, Claudia, a fost eliminata de la Exatlon, Paula Pavel a avut o prima reactie la o emisiune de seara. Paula a vorbit si despre apropierea dintre Claudia Pavel si Catalin Cazacu.

- Intre Catalin Cazacu și Claudia Pavel, fosta Cream, s-a zvonit ca s-ar fi infiripat o idila. Anda Adam a vorbit despre relația dintre cei doi. Anda Adam, care a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D, a fost invitata la o emisiune in care a vorbit,…

- EXATLON ROMANIA. Anda Adam a parasit competiția in lacrimi. "Noi suntem o echipa de oameni pozitivi, sunt foarte pozitiva, eu, mental, sunt foarte OK, sunt prezenta aici, desi nu pot sa calc in piciorul stang, ma simt putin singura pentru ca n-am mai fost alaturi de echipa mea. Nu mi-am dorit sa…

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- Simona Halep (1 WTA) a primit un mesaj de susținere din partea Nadiei Comaneci, inaintea finalei cu Caroline Wozniacki de la Australian Open. "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar totodata frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun…

- Claudia Pavel este una dintre concurentele de la “Exatlon”, iar sora ei mai mare urmareste cu sufletul la gura tot ce se intampla in Republica Dominicana. Paula, ruda de sange a artistei, sufera de fiecare data cand o vede pe “Cream” in situatii mai dificile. A

- Se incing spiritele! Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe. Mai exact, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Ce a declanșat marul discordiei? Ei bine, Claudia Pavel, fosta Cream, a inceput sa tipe la Anca si i-a spus…

- Se incing spiritele! Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe. Mai exact, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Ce a declanșat marul discordiei? Ei bine, Claudia Pavel, fosta Cream, a inceput sa tipe la Anca si i-a spus…

- PR-ul Claudiei Pavel a facut primele declaratii oficiale referitoare la relatiile artistei din timpul competitiei Exatlon. In mesaj, se precizeaza faptul ca vedeta este o femeie libera si poate sa faca ce-si doreste, dupa ce aceasta a aparut in ipostaze apropiate cu Catalin Cazacu.

- Pe durata show-ului “Exatlon”, de la Kanal D, Claudia a fost surprinsa, in mai multe randuri, in timp ce flirta cu Catalin Cazacu. In timp ce se relaxau pe veranda casei, bruneta a observat ca tanarul se afla in bratele Dianei. A

- Claudia Pavel si Catalin Cazacu au stat unul langa celalalt pe canapea in timpul unei discutii din echipa "Faimosilor" de la Exatlon. Camerele emisiunii "Exatlon" i-au filmat apropiati pe cei doi in timpul discutiei.

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Claudia Pavel a ajuns de urgenta la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a facut. Cream a fost invadata de bube, iar problemele de sanatate au doborat-o. In Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a confruntat nu doar cu probele de rezistenta…

- Exatlon / Kanald. Problemele de sanatate ale Claudiei Pavel, alias Cream, se agraveaza, iar solista, care se afla în Republica Dominicana, la show-ul “Exatlon&", a ajuns de urgenta la spital.

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- Cream, in pat cu Catalin Cazacu la Exatlon.Imaginile cu cei doi imbratisati au facut senzatie in randul celor care ii cunosc. Doua dintre vedetele prezente in competitia din Repubica Dominicana, Cream si Catalin Cazacu, au fost surprinși in ipostaze extrem de apropiate. Giani Kirița s-a dat de gol și…

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Catalin Cazacu face parte din echipa „Faimosilor” si are o carte de vizita impresionanta –este multiplu campion la motociclism viteza. In varsta de 33 de ani, acesta nu a avut o viata lipsita de probleme, drumul spre succes fiindu-i presarat cu numeroase obstacole. „Au existat mai…

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Filmat in indepartata Republica Dominicana, acest reality revolutionar, suta la suta autentic, le va pune la incercare slabiciunile celor 20 de concurenti, totul pentru marele premiu de 100.000 de Euro. Catalin Cazacu a dezvaluit care este principalul atuu pe care il are, in detrimentul contracandidatilor…

- Alexandrina Barbosa, fostul inter al celor de la Rulmentul Brasov si CSM Ramnicul Valcea, si Carmen Martin, extrema trecuta pe la CSM Bucuresti, au tinut sa le multumeasca fanilor romani pentru sprijinul acordat in partida terminata la egalitate, scor 25-25 cu Franta. ...

- Prefectura Covasna mentioneaza ca in ultimii ani au existat "elemente extremiste locale" care s-au manifestat atat la evenimente cu caracter local, cat si la sarbatori nationale, cu precadere pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit sursei citate, la ceremoniile dedicate Zilei…