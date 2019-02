Claudia Pavel i-a spart casa! Brigitte Nastase, dezvaluiri incredibile despre cum sotul a inselat-o cu artista

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile in Ferma iau o intorsatura neașteptata. Dupa prima saptamana petrecuta, concurenții incep sa scoata la iveala fapte mai puțin știute de telespectatori. Brigitte, numita in episodul anterior drept fermierul saptamananii face un atac dur la adresa Claudiei Pavel, ex Cream. Fosta soție a celebrului…

- Brigitte Sfat nu s-a mai putut abține și, la nici trei zile de la debutul shpw-ului la care participa alaturi de Claudia Pavel, a rabufnit, spunandu-le tuturor ca artista a avut o relație cu primul ei soț, Octavian Sfat. "Soțul meu, tata lui Robi, m-a inșelat cu ea. A venit la concursul asta…

- Brigitte Nastase, fosta sotie a lui Ilie Nastase, a reusit sa-si impresioneze colegi de la “Ferma”, inca din prima editie, difuzata marti seara la Pro TV. Mihaela Radulescu a marturisit ca simte nevoia sa o aplaude pentru siceritate si puterea de care a dat dovada. Atunci cand prezentatoarea emisiunii…

- Brigitte Nastase, fosta soție a lui Ilie Nastase, a reușit sa-și impresioneze colegi de la "Ferma", inca din prima ediție, difuzata marți seara la Pro tv. Mihaela Radulescu a marturisit ca simte nevoia sa o aplaude pentru siceritate și puterea de care a dat dovada. Atunci cand prezentatoarea emisiunii…

- Brigitte și Ilie Nastase au divorțat in anul 2018, dupa mai multe episoade controversate intre cei doi, in care Brigitte a amenințat cu divorțul. Acum, cei doi și-au refacut viața și au petrecut de Revelion alaturi de cele doua persoane dragi din viața lor. Surpriza, insa. Foștii soți au facut Revelionul…

- Amalia Nastase și Razvan s-au casatorit in urma cu mai bine de doi ani și au o casnicie liniștita. Cei doi lucreaza impreuna și fac echipa perfecta impreuna. Fosta soție a lui Ilie Nastase a povestit ca are incredere in partenerul de viata si se bucura foarte mult sa lucreze cu Razvan in acelasi birou.…

- Brigitte Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele cu acesta, in…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei, Cornel. Cei doi s-au unit religios in fața lui Dumnezeu, intr-o biserica de religie penticostala. La scurt timp de la cererea in casatorie pe care a primit-o in Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfat și-a unit destinele…