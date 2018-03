Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 11 MARTIE. Diana Belbița este o luptatoare incapațanata, toata lumea o știe, dar acum a aratat ca este dedicate total! Luptatoarea MMA, care a caștigat o mulțime de probe, s-a sacrificat pentru competiția din Republica Dominicana. Diana Belbița a fost supranumita „Printesa Razboinica”, iar de…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au scos fetița in parc și au profitat din plin de vremea frumoasa din acest weekend. Victoria s-a bucurat de soare și a fost toata un zambet. Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a dezvaluit fanilor, cum și-a petrecut weekend-ul…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Exatlon 10 martie. Oltin, din echipa ”Faimoșii”, nu are viața ușoara! Doua dintre adversarele i-au pus deja eticheta sportivului! Concureaza prea puțin, a pierdut mereu și nu sunt deloc impresionate de felul in care ”jongleaza” cu mingea. Diana Belbița și Larisa de la Razboinici au discutat despre Oltin…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Dupa botezul lui Meghan Markle de marți, actrița convertindu-se la religia anglicana, iata și prima apariția a sa impreuna cu Prințul Harry, chiar de Ziua Internaționala a Femeii. Logodnicii au ajuns la un eveniment in Birmingham și sute de fani i-au intampinat in fața cladirii Millennium Point, cei…

- Claudia Pavel a parasit competiția Exatlon de cateva saptamani și s-a intors de viața de dinainte. Veedeta spune ca a fost experiența unica, pe care ar retrai-o oricand. Despre relația cu Catalin Cazacu a marturisit ca inainte de toate sunt foarte buni prieteni și ține foarte mult la el. “Am spus ca…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Flavia a vrut sa „profite” de Dani, caruia nu ii prea plac astfel de sarbatori, și sa ii ceara un pupic. „Matinalul” i-a adus lalele, dar blondina a vrut mai mult. Vedeta a insistat sa fie pupata și nu s-a lasat pana cand Dani nu s-a dat batut. Cu […] The post Flavia i-a…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- Recent intoarsa in țara dupa cinci saptamani de participare la compeția Exatlon transmisa de Kanal D, Claudia Pavel a vorbit despre motivele reale pentru care a acceptat participarea, despre condițiile extrem de grele pe care le-a avut de infruntat pe durata participarii la reality-show, dar și despre…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Ana Maria Mocanu a disparut din lumina reflectoarelor dupa e s-a retras din televiziune, dar focoasa șantena face in continuare ravagii cu formele ei. Recent, fosta asistenta tv a publicat un videoclip de la un salon de infrumusețare, acolo unde s-a dus pentru a se epila. Vedeta s-a lasat filmata dezbracandu-se…

- Claudia Pavel a fost eliminata recent de la Exatlon, dar deja a dat uitarii emisiunea și s-a pus pe facut achiziții noi. Cream vrea sa se rasfețe in stil mare și sa-și cumpere un cadou care valoreaza nu mai puțin de 100.000 de euro! Cea care o ajuta sa-și aleaga cadoul este sora ei, Paula. […] The post…

- Raluka este pe zi ce trece mai intrigata sa traiasca experiențele de la Asia Express, insa ultima pațanie a șocat-o de-a dreptul. Aceasta a vazut un caine intr-o sacoșa și a fost convinsa ca va fi dat spre consumare, iar reacția sa a fost una de nestapanit. Raluka este o fire haioasa și energica și,…

- Exatlon 18 februarie. Giani a adresat cele mai dure cuvinte unei concurente! „Hai ca ea are …in pantaloni!”Giani s-a pierdut cu firea si nu a ezitat sa ii arate lipsa de simpatie pe care i-o poarta. Faimosul i-a adresat cuvinte dure, care nici macar nu au putut fi date pe post.„Hai ca ea are C*&*t in…

- De aceasta data insa, cei doi concurenti sunt din tabara mexicanilor si se pare ca ar fi vorba despre Ana Logo, o fosta gimnasta si Octagon, concurentul mascat, care a cam dat de pamant cu romanii nostri in timpul confruntarilor, dupa cum precizeaza vip24.ro Dupa ce imaginile au aparut si pe retele…

- Eliminata din ”Exatlon”, Claudia Pavel a vorbit cu sinceritate despre ce s-a intamplat in complexul securizat in care se desfasura concursul in Republica Dominicana. Claudia a marturisit ca a legat o prietenie speciala cu...Ion Oncescu! ”Am dormit langa el, am mancat impreuna. Sunt atasata de el” a…

- Considerata una dintre cele mai elegante si rafinate femei din Romania, Andreea Berecleanu este pasionata de tot ceea ce este in voga. Prezentatoarea TV este extrem de atenta la ceea ce se petrece in lumea modei si incearca sa respecte intocmai tendintele.

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Feli este foarte suparata ca cineva i-a spart contul de Instagram si a postat diferite filmulete care nu ii fac cinste cantaretei. Vedeta trece prin momente dificile si marturiseste ca nu este ea in acele filmulete, in care canta manele.

- Concurentii de la Exatlon nu s-au mai putut abtine si au izbucnit, in timpul unei probe, Anca de la Razboinicii si Claudia Pavel au avut un schimb dur de replici. Situatia a scapat de sub control, iar oboseala si nervii si-au spus cuvantul. Baietii din ambele echipe au fost nevoiti sa intervina si sa…