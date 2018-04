Stiri pe aceeasi tema

- Nadine are amintiri dureroase din copilarie, cand a crescut la orfelinat. Experiența a fst una traumatizanta pentru ea. Nadine s-a facut remarcata in peisajul showbiz-ului romanesc grație participarii la show-ul de televiziune Școala Vedetelor, care facea furori in urma cu mulți ani la Televiziunea…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj cutremurator in ziua de Florii. Impresara vorbește despre destin. Anamaria Prodan nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale, in ciuda faptlui ca inceaca sa iși pastreze o stare de spirit cat mai buna. Impresara, care o are pe mama sa, Ionela Prodan, internata…

- Ramona Gabor, sora cea mica a Monicai Gabor, a vorbit despre actualul ei iubit. Vedeta a oferit detalii in premiera despre cel cu care se iubește. Ramona Gabor a revenit zilele acestea in Romania . Ramona Gabor, care este stabilita de mai mulți ani la Dubai , a reușit sa iși faca o viața foarte frumoasa…

- Claudia Patrașcanu a vorbit despre cel de-al treilea copil, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Artista a marturisit ca daca va ramane din nou insarcinata, spera ca de data asta sa fie o fetița. In cadrul emisiunii, vedeta a vorbit despre viața alaturi de trei baieți și despre silueta, pe care…

- Actrița Aimee Iacobescu povestea intr-un interviu ca nu a fost casatorita niciodata. Ea a dezvaluit atunci și de cine a fost indragostita. Actrița Aimee Iacobescu, care a incetat din viața la varsta de 71 de ani , a fost invitata intr-o emisiune de televiziune in urma cu cațiva ani. Vedeta a venit…

- O cunoscuta prezentatoare de stiri a vorbit pentru prima data despre greutațile din propria familie, care i-au schimbat viața. Dana Razboiu a marturisit ca a trait momente grele, pe vremea cand era adolescenta, traind intr-o familie tensionata cu multe certuri și violența. “Eu m-am desprins de parinti…

- Aflat din nou in postura de jurat, artistul marturisește ca este foarte atras de noul concurs de voci de la Antena 1, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. Considerat de fiecare data un jurat extrem de sincer, Cheloo marturisește ca tocmai acest lucru il atrage in show-ul…

- Nadine a oferit amanunte din viața ei de familie. Vedeta a explicat cum obișnuiește sa petreaca timp alaturi de partenerul ei de viața. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul “Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta a prezentat…

- Ce spune Maria Marinescu despre soțul ei, Alin. Vedeta a marturisit la “Rai Da’ Buni” despre cum sotul sau a adus-o mai aproape de Dumnezeu si de credinta. Maria Marinescu a devenit mama recent. Are o casnicie frumoasa cu tatal copilului ei și marturisește ca este o femeie fericita. “Abia asteptam…

- Irina Petrea a devenit cunoscuta publicului telespectator din țara noastra in urma cu ani, cand a realizat și a prezentat emisiunea “Supernanny”, de la Prima TV. Vedeta a facut declarații despe cea mai mare durere a sa. Irina Petrea, care s-a recasatorit in urma cu cațiva ani , ascunde un secret dureros.…

- Vedeta de televiziune Alessandra Stoicescu s-a afișat intr-o ipostaza rara alaturi de partenerul ei de viața. Pe Alessandra Stoicescu, care a dezvaluit ce viciu o chinuie de ani de zile , publicul telespectator o știe din postura de prezentatoare de televiziune, unde este extrem de profesionista și…

- Oana Zavoranu și-a gasit pisica pe nume Riri, pe care o pierduse in week.end. Vedeta insa a avut noroc și acum este in culmea fericirii. Pisica Riri a venit singura acasa. A venit RIRI IUBIREA LUI MAMIIIIII…singura acasa! Singurica, pentru ca e deșteapta și pentru ca mami și tati o adora…

- Un barbat în vârsta de 40 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de soția sa. Incidentul a avut loc în aceasta dimineața, când soțul a ajuns acasa. Potrivit informațiilor Poliției, în jurul orei 5:00, când barbatul a venit acasa în stare…

- Silvia Dumitrescu spune totul despre soțul ei, dupa 25 de ani de la casatorie. Cei doi vor pregati o petrecere mare pentru a sarbatori anii petrecuți impreuna. Silvia Dumitrescu a decalarat ca povestea de dragoste cu Florin, sotul ei, nu a fost una la prima vedere. ‘Noi ne-am cunoscut la o petrecere.…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Alina Gheorghe (30 de ani), o femeie din comuna prahoveana Valea Calugareasca, isi cauta copilul in varsta de 6 ani, disparut de acasa din data de 19 februarie. Femeia sustine ca tatal baiatului este cel care a plecat cu el de acasa de o saptamana si de atunci nu a mai dat niciun semn de viata.

- Cum arata Denisa Nechifor dupa ce și-a operat nasul. Fosta iubita a lui Adi Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Este iubita și radiaza de fericire. Denisa Nechifor arata altfel, dupa ce și-a operat nasul. Vedeta a vorbit in direct la tv, despre schimbarile din viața ei. „Sunt iubita…

- Frumoasa Andreea Balan a relatat in emisiunea „Star Chef” de pe Antena Stars despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vietii, de cand a plecat singura sa-si croiasca un drum minunat in cariera, dar si despre momentul in care l-a intalnit pe George, sotul acesteia.

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- Nicole Cherry a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei cand nu voia sa dezamageasca pe nimeni, in special pe parinții ei. Vedeta a marturisit ca a plans mult in acea perioada și a avut coșmaruri. Nicole Cherry a devenit faimoasa la o varsta frageda, iar acest lucru a forțat-o sa se gandeasca…

- Daca majoritatea cuplurilor sarbatoresc Ziua Indragostitilor cu cadouri scumpe, pentru Sanda Ladosi nu este acelasi lucru! Vedeta a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars si a dezvaluit secrete din casnicia ei.

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Ce spune Rodica Popescu Bitanescu despre soțul ei și ce se intampla in casnicia lor. Actrița a recunoscut ca barbatul este cel mai mare critic al sau atunci cand vine vorba despre cariera. Rodica Popescu Bitanescu a vorbit despre importanta oamenilor in viata ei și despre cum reușește sa faca fața…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Momente dificile in viața Niculinei Stoican, dupa ce soțul ei a fost inchis . Indragita interpreta de muzica populara vorbește deschis despre momentele grele, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde povestește despre lucrurile care au ajutat-o in anii in care a fost nevoita sa traiasca departe…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- Oana Roman nu se sfiește sa faca declarații personale in social media. Fie ca iși declara iubirea, mulțumirea, furia, frustrarea sau neputința, prezentatoarea emisiunii marca Viva! „Oana punct Roman“ o face intr-un mod unic. Vedeta a acceptat, dealtfel, și provocarea revistei VIVA! de a le scrie celor…

- Ce spune actrița Tora Vasilescu despre soțul ei de origine croata, pe nume Alain. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, in urma cu cațiva ani și este foarte fericita și mulțumita de viața ei. Tora Vasilescu și soțul ei formeaza un cuplu solid, dar și foarte discret, de mai mulți ani. Chiar daca…

- Nu spun nici ca daca esti pierdut sa nu te mai regasesti, daca esti lenes sa lancezesti in continuare. Deloc, nici nu ma adresez vreodata unor astfel de oameni. Eu vreau ca fiecare om care are bun simt sa si-l pastreze, oricine are darul impaciuirii sa fie asa in orice imprejurare, cei care…

- Dupa ce si-a facut operatia de micsorare de stomac, Nicoleta Voica are un stil de viata sanatos. Vedeta a marturisit ca are un regim de viata strict si face sport zi de zi. Totodata, cantareata de muzica populara a mai spus ca mai vrea sa slabeasca cinci kilograme. Nicoleta Voica a scos din alimentatia…

- De cate ori are ocazia, Delia și soțul ei pleaca in vacanța. Asia este atracția favorita a artistei. De aceasta data, cantareața a fost nevoita sa-și intrerupa concediul pentru ca Razvan avea unele afaceri de rezolvat.

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Frumoasa prezentatoare de la "Antena Stars", Bianca Sarbu, a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre statutul sau de femeie maritata, dar si despre faptul ca isi doreste mai multi copii.

- Vedeta a prezentat cazul unui primar din județul Buzau care avea o amanta. Deși era o ficțiune, mulți oameni au crezut ca este real, motiv pentru care, cu siguranța, s-au intrebat: 'despre ce edil este vorba?". Romanii se uita la cazurile prezentate de Ernest, la emisiunea "Ochii din umbra", pentru…

- Bianca Sarbu s-a casatorit civil, dupa ce a ramas vaduva la 34 de ani. Actrița și prezentatoarea emisiunii „Angenția Vip” i-a spus da! lui Bogdan, un barbat in varsta de 28 de ani. Bianca Sarbu este mama a doi copii și dupa ce a trait drama vieții ei, soțul acesteia murind pe scena, in urma cu ceva…

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…

- Alina Pușcaș, accidentata grav la schi. Vedeta, care se afla la Poiana Brașov, alaturi de soțul și copiii ei, trece prin momente grele, dupa ce o tanara a intrat in plin in picioarele ei. O tanara a lovit-o puternic la picior, apoi Alina a avut nevoie urgenta de ingrijiri medicale. Din pacate, Alina…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…