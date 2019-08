Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Diana Dumitrescu este foarte fericita cu viața pe care o are in prezent. Diana Dumitrescu este insarcinata și urmeaza sa devina mamica pentru prima oara. Diana Dumitrescu a fost mireasa pentru a doua oara in luna septembrie a anului trecut. Vedeta s-a casatorit in secret cu alesul inimii ei,…

- La cateva zile dupa ce Claudia Patrașcanu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța desparțirea de soț, Gabi Badalau a avut prima reacție publica. Gabi Badalau a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia a lasat sa se ințeleaga, ca soția lui incearca sa…

- Claudia Patrșcanu divorțeaza de soțul ei, dupa o casnicie in care se declara nefericita și abuzata emoțional de Gabi Badalau. Vedeta a publicat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare care a ridicat multe semne de intrebare, noteaza click.ro. „Dupa atata umilința, abuz emoțional, infidelitați,…

- Claudia Patrașcanu divorțeaza de Gabi Badalau, dupa ce a fost, dupa spusele ei, abuzata emoțional și inșelata. Mesajul transmis de ea pe rețelele sociale este unul dur la adresa fostului soț și surprinzator pentru fanii ei, care o credeau fericita. ”Dupa atata umilința, abuz emoțional, infidelitați,…

- Marcel Toader va fi inmormantat astazi la Constanța. Afaceristul a murit pe 4 iulie, la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct. Prietena buna a acestuia, Aida Preda, a transmis un mesaj dureros pe contul de socializare, cu doar cateva ore inainte ca Marcel Toader sa fie condus pe ultimul drum. „Asta…

- Adelina Pestrițu i-a rupt turta fetiței sale in acest weekend. Micuța Zenaida Maria a implinit varsta de un an și parinții i-au organizat o petrecere ca la carte. Adelina Pestrițu a impartașit cu toata lumea bucuria și emoția momentului. Fosta prezentatoare de televiziune a scris un mesaj emoționant…

- Andreea Esca a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce s-a spus ca are afacere cu produse pentru slabit. Vedeta este revoltata și nu ințelege cum oamenii pot lansa o asemenea știre falsa. Andreea a ținut sa iși asigure prietenii virtuali, ca nimic din ce s-a spus nu este adevarat, așa ca a…