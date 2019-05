Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Guța este, de departe, un personaj exrtrem de controversat in showbizul romanesc. Vedeta uimește pe toata lumea cu aparițiile sale, caci atunci cand vine vorba de aroganțe, este prima pe lista!

- Cantareața Claudia Patrașcanu și-a luat prin surprindere fanii sambata, cand a postat un mesaj ciudat pe contul sau de socializare. La scurt timp, artista a șters mesajul. In textul postat pe Facebook, Claudia Patrașcanu a ridicat problema abuzului emoționalintr-un mod care i-a facut pe prietenii…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a luat pe toata lumea prin surprindere. Celebrul designer a fost prieten cu foarte multe vedete printre care și Andreea Raicu, cea care nu de puține ori i-a purtat creațiile vestimentare.

- „Noapte buna! Incerc orice, doar sa-mi treaca raceala asta #cucapulinoala", a scris Andreea Esca pe Instagram, scrie capital.ro. Citeste si Andreea Balan a ajuns din nou la doctor Imediat, internauții au sarit care mai de care cu sfaturi pentru a depași acest moment delicat. Andreei…

- Diana Dumitrescu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le cere ajutorul viitoarelor mamici. Actrița a racit foarte tare și pentru ca este insarcinata, nu poate lua medicamente. Mai mult, vedeta s-a umplut de bube și are nevoie urgenta de un sfat din partea femeilor care s-au mai confruntat…

- Soțul Andreei Balan a transmis un mesaj și a pus capat zvonurilor potrivit carora, artista va fi transferata la alt spital. Vedeta este stabila și beneficiaza in continuare de ingrijirea medicilor care i-au fost alaturi in ultimele ore. „In urma zvonurilor lansate in ultimele ore, doresc sa INFIRM public…

- Toata lumea știe ca Jojo, adica Catalina Grama este o familista convinsa. Vedeta a postat pe pagina ei de Instagram un mesaj extrem de emoționant pentr fiul ei, Achim, alaturi de o fotografie cu acesta.

- Weekend-ul si petrecerea pentru familia Badalau! De aceasta data Claudia si Gabi au fost parinti spirituali. De fapt, au marcat doua evenimente in aceeasi zi. Au fost nasi de cununie, dar si de botez, iar emotiile au inceput inca de dimineata. Vedeta impreuna cu sotul ei au mers mai intai la Primarie…