- Julia Jianu a divorțat de soțul ei, in urma cu un an, insa nu a stat prea mult timp singura. Fosta membra a trupei Sexxy și-a gasit alinarea in brațele altui barbat, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Mai mult John o ajuta in cariera. Solista a fost surprinsa zilele trecute alaturi…

- Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, crede ca rezultatul PSD la europarlamentare ar fi fost altul daca Liviu Dragnea facea „pasul in lateral”, iar acum partidul este intr-un moment in care trebuie reintrodusa democratia si conducerea colectiva

- El a adaugat ca nu se pune problema ca la congres sa nu fie desemnat presedintele partidului, "pentru ca PSD este un partid extrem de serios si aplecat asupra problemelor pe care le au romanii si un partid romanesc, spre deosebire de altele". "Noi, daca am luat o decizie in CEx, se va respecta.…

- Femeia de 70 de ani, absolventa de economie, s-a dedicat educatiei copiilor si muncilor casnice pe toata durata perioadei petrecute alaturi de acesta. "Dependenta economica a femeilor de sotii lor este unul dintre mecanismele centrale prin care femeile sunt subordonate in societate", a explicat judecatoarea…

- PUTEREA a semnalat recent ca baronul PSD de Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, le-a transmis apropiaților sai ca ALDE trebuie sa obțina in Giurgiu un scor foarte mic, astfel incat sa nu fie al doilea partid din județ așa cum au declarat liderii locali, ci al patrulea sau al cincilea dupa PSD, PNL,…

- Ca urmare a trocului politic, in 2017, Dan Augustin Dinu, soțul deputatei PSD de Giurgiu, Elena Dinu, protejata baronului Niculae Badalau, a ajuns directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București, din cadrul Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere...