- Dupa ce ieri a dus-o pe Zora la gradinița, astazi Jojo a fost alaturi de baiețelul mai mare, Achim, acum clasa a doua. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, in care a marturist cat de mandra este de cei doi copii ai sai. „A sosit momentul sa imi conduc flacaul in clasa a II a.…

- Un accident grav a avut loc, joi dimineata, in Bucuresti. O masina de politie a fost lovita in plin in timp ce se afla in misiune. Traficul a avut de suferit in zona, iar unul dintre soferi a fost ranit.

- Un autobuz STB a cazut in aceasta dimineața in raul Dambovița dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care a trecut pe culoarea roțu a semaforului. Incidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineața la Podul Eroilor. Autobuzul circula pe sensul Plevnei – Academia Militara, iar in momentul accidentului…

- Clipe de panica duminica dimineața, in localitatea Lazu din județul Constanța. Un barbat de 40 de ani și-a injunghiat iubita, iar apoi s-a taiat și el. Cei doi au avut nevoie de intervenția medicilor. Serviciul de Investigații Criminale a preluat cazul si face cercetari pentru a determina motivele care…

- Amanda Anisimova (17 ani, 24 WTA) s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce și-a gasit tatal fara suflare in aceasta dimineața. Potrivit ESPN, Konstantin Anisimov, 56 de ani, a fost gasit fara suflare in casa in care locuia. Acesta nu ar fi suferit de nicio boala, iar…

- Un tanar din America i-a facut o surpriza de porporții bunicii sale, in varsta de 89 de ani. Acesta a plimbat-o prin toata țara, in locuri pe care aceasta nu le vazuse niciodata. Joy Ryan are 89 de ani și și-a trait toata viața intr-un oraș din Ohio, SUA. Nu a avut posibilitatea de a face calatorii…

- Locatarii de pe strada Romulus au ramas surprinși, in aceasta dimineața, de ce au vazut – pe langa blocuri se plimbau țanțoși doi pauni. Aceștia nu au parut prea impresionați de oameni și și-au vazut liniștiți de plimbarea printre blocuri. Un cititor PRESSALERT.ro i-a suprins și ne-a trimis o fotografie…

- Petrecere surpriza pentru cel mai important barbat din viata Lidiei Buble! Nu a mai avut parte, niciodata, de asa ceva! In plus, s-a cerut dress code, iar locatia aleasa a fost una absolut spectaculoasa.