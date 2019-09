Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Ghitulescu primeste lovituri grele de la viata! Dupa ce a pierdut copilul pe care si l-a dorit cu ardoare, celebra cantareata divorteaza. Ba mai mult, se pare ca la mijloc ar fi o alta femeie. Distrusa de durere, Claudia si-a luat inima in dinti si vine sa spuna intreaga poveste.

- O veste absolut uimitoare a lovit, astazi, showbizul romanesc. Mihai Mitoseru si sotia sa, Noemi, au decis sa se separe, dupa o relatie de 13 ani. Vestea trista a fost data chiar de Mihai Mitoseru pe retelele sociale.

- Cantareața Andreea Antonescu a confirmat zvonurile potrivit carora v-a divorțat de soțul ei dupa opt ani de casnicie, prin intermediul unui interviu in revista VIVA! Actele nu au fost semnate inca din cauza distanței prea mari, ea fiind in Romania, cu proiecte muzicale, iar el in Statele Unite ale Americii…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ieșit zimbitori de la Starea Civila, dar acum apropiatii vorbesc despre un divort. Soțul vedetei este de parere ca "lumea vorbește mult", iar daca s-ar fi ajuns deja la divorț informația ar fi "rasuflat" imediat. "Bianca este o femeie foarte matura,…

- CAI INCURCATE… Basarabeanca navalnica din Arsura, cea care a fost vazuta de o tara intreaga, cum isi snopeste in bataie unul din cei trei copii, s-a impacat cu barbatul care a filmat-o si a dat imaginile la Politie si la TV. Dupa ce s-au certat ca la usa cortului, inclusiv la “Acces Direct”, unde sotul…

- Claudia Patrșcanu divorțeaza de soțul ei, dupa o casnicie in care se declara nefericita și abuzata emoțional de Gabi Badalau. Vedeta a publicat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare care a ridicat multe semne de intrebare, noteaza click.ro. „Dupa atata umilința, abuz emoțional, infidelitați,…

- Nu isi mai gaseste alinarea si a vrut sa isi puna capat zilelor, dupa ce a aflat ca a fost parasit de sotie! Este drama pe care o traieste un barbat, care isi doreste ca cea care ii e nevasta, de 27 de ani, sa se intoarca acasa.