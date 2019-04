Claudia Ghițulescu a găsit rețeta tinereții veșnice: ”Am simțit efectele imediat”! Ce face artista în fiecare dimineață Solista de muzica populara Claudia Ghițulescu este una dintre solistele fermecatoare care nu-și tradeaza varsta și e mereu prezenta la evenimente muzicale. Claudia Ghițulescu este mereu infloritoare și arata bine, iar noua ne-a povestit care e rețeta tinereții veșnice. „Nu am mai fost gripata de ani de zile pentru ca am mare grija de sanatatea mea, dimineața mananc o rodie, in fiecare zi beau limonada, mananc multe fructe și salate, iar mai nou am descoperit in București salina Diva cea mai mare salina artificiala cu sare din salina Prahova și caramizi de sare din Himalaya dotata cu inhalogeneratorul… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz de meningita la Colegiul Gheorghe Lazar din București. Medicii s-au deplasat imediat la fața locului și au inceput ancheta epidemiologica. La Colegiul Gheorghe Lazar din Capitala este un caz confirmat de meningita. Urmeaza ca liceul sa fie dezinfectat. |DSP a luat hotararea ca cursurile sa fie…

- Libertatea va prezinta cateva pasaje din cartea “Cantecul vieții mele” scrisa de Anamaria Prodan Reghecampf și dedicata mamei sale. Astazi, la aproape un an de la pierderea mamei sale, Anamaria Prodan Reghecampf lanseaza cartea “Cantecul vieții mele”, volum ce conține povestea de viața a mamei sale,…

- Polițiști de investigare a criminalitații economice din București și 19 județe efectueaza, joi dimineața, 197 de percheziții, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala.

- Peste 130 de politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, in aceasta dimineața, 27 de mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de contrabanda cu țigarete.

- Un copil de cinci ani a fost grav ranit, dupa ce s-a lovit de un gard pe partia Kalinderu din Bușteni. Baiețelul a fost transportat cu elicopterul SMURD la un spital din Capitala. Din primele informații, micuțul se afla pe partia Kalinderu din Bușteni și, intr-o clipa de neatenție, s-a lovit de un gard.…

- Bilantul gripei a ajuns la 54 de morti, dupa ce marți seara, autoritațile au confirmat decesul a inca șase oameni. Cele mai recente victime sunt din București, Prahova, Sibiu și Salaj. Marți dimineața, autoritațile au confirmat un deces de gripa, care a urcat bilanțul la 48 de morți. In cursul serii…