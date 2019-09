Claudia, in varsta de 32 de ani, era cunoscuta in lumea interlopilor mexicani drept șefa gruparii de asasini Los Antras, scrie spynews.ro. Ea a ajuns sa condusa gruparea dupa ce El Chapo a fost extradat și condamnat pe viața in America, pentru crima și trafic de droguri. Astfel, bomba sexy a devenit una dintre cele mai importante figuri din lumea traficanților de droguri, fiind și locotenent pentru mana dreapta a lui El Chapo, Zambada Garcia, scrie presa internaționala.