Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala Eurovision Romania

- Televiziunea Romana a realizat, cu show ul de aseara, o premiera in istoria concursului international Eurovision: semifinala a avut loc la o adancime de 90 de metri. Claudia Andas a primit 56 de puncte, pentru piesa The One, iar Tiri, cu Desert de sentimente, si Feli, cu Buna de iubit, au obtinut cate…

- Feli, devenita celebra dupa participarea la „Vocea Romaniei“, se numara printre penultimii finalisti Eurovision Romania 2018, desemnati in urma show-ului care s-a desfasurat in Salina Turda, Televiziunea Romana marcand astfel o premiera in istoria concursului international.

- Claudia Andas, Tiri si Feli s-au calificat in finala Eurovision Romania , dupa semifinala ce a avut loc duminica, la Salina Turda. Claudia Andas a primit 56 de puncte, pentru piesa "The One", iar Tiri, cu "Desert de sentimente", si Feli, cu "Buna de iubit", au obtinut cate 43 de puncte. Competitia a…

- Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, a declarat, vineri, ca mai multe televiziuni din strainatate vor sa preia imagini de la acest spectacol. Din informatiile detinute de News.ro, Euronews va avea echipa de filmare la show. Ordinea de intrare in concurs a semifinalistilor din aceasta seara…

- Euronews va avea echipa de filmare, duminica seara, la semifinala Eurovision Romania care va avea loc la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant. Acest spectacol marcheaza o premiera in istoria concursului international prin locul in care este organizat.Citește și: Incepe marea EPURARE in…

- Eurovision in Salina Turda. Repetiții pe scena montata la 90 de metri adancime FOTO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica semifinala Eurovision Romania. Scena este amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri. Scena din galeria Rudolf a Salinei de la Turda este…

- Semifinala concursului muzical Eurovision 2018 are loc in premiera sub pamant. Duminica, 11 februarie, artiștii din Romania promovați in aceasta etapa vor susține un spectacol cum nu s-a mai vazut, la 90 de metri adancime. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios,…

- Primaria Turda a dat publicitații lista celor 100 de persoane, care vor primi o invitație pentru a fi prezenți la semifinala Eurovision Romania, care are loc duminica seara, in Salina Turda. Read More...

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, informeaza televiziunea. Read More...

- Elena Gheorghe si Ad Libitum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision Romania care va avea loc duminica, in Salina Turda, informeaza un comunicat al Televiziunii publice, transmis AGERPRES. Show-ul este transmis live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Televiziunea Romana realizeaza…

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, informeaza televiziunea.

- Italienii Erminio Sinni & Titziana Camelin si Xandra au fost preferatii juriului Eurovision Romania 2018, fiind la egalitate de puncte, cate 52 fiecare, la finalul celei de-a treia semifinale a Selectiei Nationale. Va prezentam clasamentul complet – pe ce loc s-a clasat si cate puncte a primit fiecare…

- Erminio Sinni & Tiziana Camelin, Xandra si Vyros au castigat semifinala Eurovision 2018 care a avut loc duminica seara, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova, informeaza Televiziunea Romana.

- Pregatirile sunt in toi in Salina Turda pentru semifinala de duminica. Peste 10 tone de cabluri și de materiale sunt coborate in subteran. La 80 de metri sub pamant va avea loc un spectacol unic!

- Emotii mari pentru Tavi Clonda astazi! Artistul va participa la semifinala Eurovision Romania, iar pentru acest lucru s-a pregatit de luni intregi. Cu siguranta frumoasa Gabriela Cristea este tare mandra de sotul ei.

- La Primaria Municipiului Craiova a avut loc, vineri, conferința de presa care a prefațat spectacolul de duminica seara, de pe scena Teatrului Național din Banie – a treia semifinala a concursului de muzica ușoara Eurovision Romania. Show-ul de la Craiova ...

- Seria semifinalelor Eurovision Romania continua cu un spectacol incendiar la Craiova. Evenimentul de duminica seara de la Teatrul Național din Banie va fi transmis in direct pe TVR 1, de la ora 21.00.

- Jukebox & Bella Santiago s-au clasat pe primul loc, cu cel mai mare punctaj (58 din 60 puncte), cu piesa “Auzi Cum Bate” si au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara. Piesa a fost notata cu punctaj maxim…

- Artistul care va reprezenta Romania la Eurovision 2018 va canta in a doua semifinala a concursului cantecului european, pe 10 mai, anunta Agerpres, citand un comunicat al televiziunii publice. Ordinea intrarii in concurs a fost stabilita prin tragere la sorti, luni, la sediul Primariei din Lisabona,…

- Artistul sau trupa care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018 va urca pe scena din Lisabona pe 10 mai, in prima parte a celei de-a doua semifinale a competitiei. Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul…

- Artistul ce va reprezenta Romania la Eurovision 2018 va canta in a doua semifinala a concursului cantecului european, pe 10 mai, informeaza un comunicat al televiziunii publice transmis luni AGERPRES. Ordinea intrarii in concurs a fost stabilita prin tragere la sorti, luni, la sediul Primariei…

- Jukebox si Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu sunt cei trei finalisti ai Eurovision Romania 2018, alesi duminica seara in cadrul celei de-a doua semifinale, desfasurata la Timisoara.

- Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai (Mihai Traistariu) au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Sala 2 a Teatrului National "Mihai Eminescu" din Timisoara, informeaza Televiziunea Romana.

- A fost și sclipici, au fost și paiete, mult negru, mult alb. Muzica decenta și piese despre care n-aveai cum sa nu te intrebi ce cauta acolo. A fost a doua semifinala naționala a Eurovision Romania, caștigata de una din cele trei piese cantate in romana. Și-a fost dovada ca Timișoara are nevoie de o…

- Selecția Naționala Eurovision a avut loc la Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara și fost transmisa in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si pe platforma TVR+.

- A inceput numaratoarea inversa pentru concurenții Eurovision Romania. Mai sunt cateva ore pana la al doilea show din semifinala Selecției Naționale. Timișoara, capitala culturala in 2012, a pregatit un Euroshow pentru telespectatori.

- A doua semifinala a concursului Eurovision Romania va avea loc duminica seara, la Timisoara, competitia pentru intrarea in finala fiind completata cu un recital de muzica rock, hituri sarbesti si acorduri rromanes. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, in…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adincime, din Salina Turda din Romania. Evenimentul va avea loc pe 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica. O…

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie, la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, azi, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu“.

- Cantaretul portughez Ricardo Caria a fost invitat sa participe cu doua momente muzicale la a cea de a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care va avea loc, duminica, 28 ianuarie, de la ora 21:00, la Timisoara.

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara la Teatrul…

- Primii trei finalisti Eurovision Romania 2018 au fost alesi de juriu, iar TVR a facut publice si punctele obtinute de fiecare concurent care a evoluat in semifinala desfasurata la Focsani. Unul dintre participanti i-a anuntat pe organizatori ca se retrage din concurs.

- Duminica, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focsani, juriul Eurovision Romania a anuntat, in direct la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, primii trei concurenti care s-au calificat in Marea Finala. Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha merg mai…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara…

- Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea cinci semifinale, organizate in cinci orase unite in Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului tarii noastre la

- Semifinalele si finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 vor fi prezentate de actrita Diana Dumitrescu si de cantaretul Cezar Ouatu, care a reprezentat Romania la editia din anul 2013 a concursului. Seria show-urilor debuteaza duminica, la Focsani, si va fi transmisa in direct,…

- Trupa dambovițeana Zavera s-a calificat in finala concursului Eurovision Romania. Solistul și managerul trupei, Flavi Ionescu, este din Pucioasa. Acesta Post-ul O trupa din Pucioasa, in semifinala Eurovision Romania! Are nevoie de votul publicului pentru a intra in finala apare prima data in Gazeta…

- Este oficial! Tinerii ieseni Alexia&Matei vor evolua in prima semifinala Eurovision Romania 2018 de la Focsani, duminica, 21 ianuarie 2018. Lista completa a pieselor si interpretilor: 1.„A LOVE WORTH FALLING FOR" M&V: Lina Sanden, Gustav Nilsson, Johan Smith Lina 2.„DEVOTED" M&V: Michael James Down,…

- Seria celor cinci semifinale ale selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va incepe la Focsani, pe 21 ianuarie, si va continua in ianuarie si februarie la Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara. In fiecare semifinala vor fi interpretate cate 12 piese inscrise in competitie. Pentru…

- Una dintre cele cinci semifinale ale concursului national Eurovision va avea loc, in 11 februarie, la Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care spune ca si-a dorit sa faca ceva inedit, astfel incat numele orasului sa beneficieze de o promovare fara precedent, informeaza Romania TV. Citeste si Eurovision Romania 2018: 60 de semifinalisti vor…

- Municipiul Turda va gazdui una dintre semifinalele Eurovision Romania din acest an! Pe langa semifinala de la Turda (singura localitate nereședința de județ!), in țara vor fi organizate alte 4 semifinale, la Iași, Craiova, Targu Mureș și Timișoara, iar publicul va vota ulterior cea mai reușita semifinala,…

