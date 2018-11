Clătite americane cu frişcă Ingrediente Clatite americane cu frisca 3 oua

5 linguri zahar

300 g faina

1 praf de copt stins in otet

450 g iaurt

o lingurita unt

frisca, dulceata sau miere (pentru umplutura) Mod de preparare Clatite americane cu frisca Se amesteca toate ingredientele pana se obtine o compozitie omogena putin mai tatre ca la clatitele normale; se pun intr-o tigaie care nu lipeste, fara ulei si se coc pe ambele parti, dimensiunea unei clatite trebuie sa fie cam cat o farfuriuta de desert (vor iesi cam 18 clatite)

Dupa ce s-au racit se iau cate trei, se ung pe…

Sursa articol si foto: rtv.net

