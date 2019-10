Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a precizat ca proiectul de raport privind progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare se clasifica pentru a respecta cerintele Comisiei Europene si nu au existat abateri in anii anteriori nici in privinta procedurii urmate, nici in privinta termenului…

- La data de 16 octombrie 2019, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Lia Savonea, a transmis Curții Constituționale cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitututionala dintre ministrul justitiei, Ana Birchall, respectiv Ministerul Justitiei, ca parte a…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sustinut miercuri ca sunt contrazise de lege si ''intentionat eronate'' declaratiile ministrului Ana Birchall prin care imputa Consiliului ''uzurparea atributiilor Ministerului Justitiei''. CSM a adus, miercuri,…

- Consiliul Superior al Magistraturii ii sa o replica dura ministrului Justitiei, Ana Birchall, dupa ce aceasta a acuzat CSM de uzurparea atributiilor MJ, prin faptul ca a formulat propuneri legislative care ar fi fost transmise la Senat. CSM arata ca propria lege de organizare, 317/2004, contrazice…

- Partea plina a paharului în conflictul dintre judecatori vs Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii este ca atunci când sistemul se cearta pe interior noi avem de câștigat. E bine, fiindca atunci când ei se împaca între ei, dispare câte…

- CSM raspunde afirmatiilor lui Iohannis despre judecatoarea Girbovan: „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei”. Afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre Dana Girbovan reprezinta „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei” sustine Sectia pentru judecatori…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in temeiul art.…

