Clasicul trenci – 5 cele mai cool modele ale toamnei

Pe mine nu ma va convinge nimic sa renunț la clasicul meu trenci bej. Am unul de ani de zile, pe care il resuscitez in fiecare toamna cu nerabdare și descopar in fiecare sezon noi variante de styling pentru el, astfel incat sa nu ma plictisesc niciodata de el. Trenciul lucios 1 of 5 Recunosc și ca trenciul ca piesa vestimentara este un must-have in garderoba mea (ar trebui sa fie in a oricui) și in fiecare sezon imi fac cu ochiul o sumedenie de modele noi. Pentru ca, da, oricat de mult aș iubi varianta clasica a trenciului, intotdeauna simt nevoia de un plus de modernitate. Și iata-ma cum iau…