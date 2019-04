Stiri pe aceeasi tema

Campionatul National de 10 Dansuri si U21 s-a desfasurat intre 13-14 aprilie, la Piatra Neamt, unde au participat peste 700 de sportivi din toata tara.

- Patru medalii in contul „CSMeilor” pregatiți de Aurel Chelariu și Dragoș Constantin Cremene la Campionatul Național de judo Under 14 și Under 16 desfașurat la finalul saptamanii trecute, la Satu Mare. Miruna Vultur s-a laureat campioana naționala la U14, categoria 40 kg, in timp ce Ștefan Buga, Andrei…

- Performanța notabila pentru SCM – Palatul Copiilor Bacau la Campionatul Național de judo Under 16 și Under 14 derulat la finalul saptamanii trecute, la Satu Mare. Gruparea antrenata de Constantin Manole și Marius Savin și-a trecut in cont o medalie de aur și una de bronz. Titlul național a revenit Rebeccai…

- Iașiul a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute Campionatul Național de Judo seniori, competiție la care au participat 28 cluburi și 250 de sportivi. Una dintre surprize a fost oferita de Georgiana Miler (C.S.S. Onești), care, deși se afla la varsta junioratului, s-a incununat cu titlul de campioana…

- Prima competiție majora din 2019, Campionatul Național de karate SKDUN, a adus și primele medalii in contul CS „Dan Botezatu” Bacau. Gruparea pregatita de Ionuț Cașeru a participat cu noua sportivi la Naționalele derulate la București și a cucerit tot atatea medalii. Antrenorul sportiv Cașeru s-a laureat…

- Se schimba sportivii și se succed generațiile. Dorința de victorie ramane insa neschimbata la secția de karate a SCM Bacau. La fel și performanța. Drept dovada stau cele mai recente rezultate obținute de sportivii pregatiți de antrenorii Doru Botez și Enula Pricopoaia la Campionatul Național SKDUN derulat…

- Primavara insorita pentru ASC Dinamic Bacau. In a doua zi de martie, sportivii pregatiți de sensei Liliana Adochiței au inlocuit tradiționalele marțișoare cu medaliile cucerite la Campionatul Național de Karate Tradițional Shotokan ESKU. Derulata la Complexul „Olimpic Sidney 2000” de la Izvorani, ediția…

- Lotul de box CSM- SCM Bacau antrenat de Relu Auraș a revenit de pe 1 februarie in localitate dupa ce s-a pregatit in ultimele trei saptamani la Onești. „In perioada imediat urmatoare ne vom intensifica antrenamentele specifice deoarece pe 20 februarie avem deja prima competiție”, a declarat Auraș, facand…