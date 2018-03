Clasari in dosarul “Cutezatorii”, inclusiv fata de Dinu Pescariu

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru pentru Invatamant Superior Mihnea Costoiu a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu de catre procurorii DNA, in dosarul „Cutezatorii”, in timp ce Dinu Pescariu si alte doua persoane scapa de acuzatii. Ancheta vizeaza modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta au fost inregistratate contestatiile formulate de doi fosti primari din judetul Constanta, trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cei doi Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai…

- La ultimul termen al procesului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a avut loc in 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzatiile si le-a prezentat magistratilor planse cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judetean Prahova. "Resping toate acuzatiile.…

- Nicolas Sarkozy, fostul președinte francez, a fost audiat miercuri in dosarul privind campania sa prezidențiala din anul 2007, care ar fi fost finanțata de fostul dictator libian, Muammar Kadhafi.

- Fostul reprezentant al Guvernului s-a prezentat in aceasta dupa-amiaza la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care Mihnea Costoiu a ajuns la DNA, ce se stie este faptul ca fostul ministru si, totodata, ex-secretar de stat in Ministerul…

- Fostul ministru pentru Invatamant Superior Mihnea Costoiu este audiat, joi dupa-amiaza, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in dosarul privind baza sportiva "Cutezatorii” in care este cercetat pentru abuz in serviciu.

- Fostul ministru pentru învațamânt, Mihnea Costoiu, este audiat la DNA, în dosarul Bazei Cutezatorii, în care este implicat si fostul sportiv Dinu Pescariu, informeaza Realitatea TV

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.

- Sefii SRI si DNA, plus Florian Coldea, au fost audiati pe sest de DIICOT in celebra speta Black Cube. Deschis in 2016 ca urmare a intrarii Codrutei Kovesi, la propriu, in vizorul agentiei Black Cube, dosarul nu a fost inchis odata cu retinerea si condamnarea (cu suspendare) a celor doi angajati (de…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Inculparea a 13 rusi, acuzati ca au incercat sa influenteze alegerile prezidentiale in Statele Unite, este suficient de ridicola cat sa fie considerata opera unui actor profesionist de comedie, apreciaza Moscova, scrie The Associated Press.

- In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea…

- Il așteptam și la noi! Dupa 50 de ani de „revoluție” in invațamant, Franța pare gata sa revina la valorile clasice ale educației, iar liderul acestei mișcari este chiar ministrul de resort, Jean-Michel Blanquer, informeaza RFI. „Jean-Michel Blanquer a decis insa revenirea la valorile fundamentale.…

- Fostul premier a ajuns din nou la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, de aceasta data vineri la pranz, in jurul orei 12 si jumatate. Pana sa ajunga sa dea declaratii in fata procurorilor, din cate se pare ca martor, in dosarul Tel Drum, Ponta a facut cateva scurte precizari. “Poate o sa-mi aduca…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…

- Dupa ce in spatiul public s-a vehiculat, in ultimele ore, ca un dosar in care apare numele lui Omar Hayssam – cel privind Intreprinderea de piese radio si semiconductori (IPRS) Baneasa – ar fi fost clasat in urma prescriptiei, procurorul DNA care a instrumentat dosarul in cauza, Mihaiela Moraru Iorga,…

- Fostii ministri Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu, Serban Mihailescu, Dan Nica, Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu au scapat de acuzatiile formulate impotriva lor de procurorii DNA in dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris. Si pentru Daniel Funeriu s-a dispus solutia clasarii, deoarece…

- Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educației: Salariile mici pot fi o cauza dar nu pot fi o scuza. 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția. Radu Nicolae, manager de program la Centrul de resurse juridice: Se refera la toate tipurile de numiri in sistemul…

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- Sefa DNA anunta cat se poate de clar ca nu va demisiona, pe fondul deciziei de clasare a acuzatilor in cazul fostilor ministri, in dosarul Microsoft si subliaza ca a sesizat Inspectia Judiciara si ca asteapta hotararea acestui for. Intrebata, intr-o interventie telefonica la Digi24, daca ia in calcul…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat pe 1 februarie 2018 ca a incetat urmarirea penala in amintitul dosar (legat de presupuse fraude cu licente informatice) in cazul a sapte fosti ministri, printre care numara si galatenii Dan Nica (actualmente europarlamentar PSD) si Adriana Ticau. Motivele…

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzție pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, faptele au fost comise de cei doi in calitate de ...

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Gabriel Predoiu, fratele sefului Serviciului de Informatii Externe (SIE), raspunde acuzatiilor aduse intr-un material de presa. Pentru inceput, va spunem de la ce a pornit aceasta reactie. “Gabriel Predoiu, fratele generalului Silviu Predoiu, seful Serviciului de Informatii Externe, a fost recunoscut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica și Calin…

- Fostul jucator de tenis, actualmente om de afaceri, a dat si vineri ochii cu procurorii anticoruptie. De aceasta data, Dinu Pescariu a explicat ca a fost chemat pentru a-i fi transmis ca s-a mai trecut o acuzatie in dreptul numelui sau. “Am aflat cat de corupt sunt. (…) Mi-au mai adus la cunostinta…

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Patru angajati ai Directiei de Protectie a Copilului din Teleorman au dat declaratii in instanta, in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Ei au confirmat ca doua colege figurau in acte ca angajate ale institutiei, dar in realitate lucrau pentru PSD Teleorman.…

- Saptamana ce incepe astazi aduce o noua runda de audieri in cauza instrumentata de catre reprezentantii DIICOT, in care acestia vorbesc de suspiciuni de delapidare. De aceasta data, in fata procurorilor de la Investigatia Criminalitatii Organizate a ajuns muzicianul – ex-deputat PSD- despre care se…

- Continua audierile in dosarul deshis de DIICOT pe numele chirurgului clujean. De aceasta data, la audieri a fost chemat actorul Alexandru Arsinel, care a ajuns in fata procurorilor joi dimineata, in jurul orei 9, urmand sa dea declaratii in calitate de martor. Dupa cum se stie, directorul Teatrului…

- Directia Nationala Anticoruptie a relateaza intr-un comunicat de presa acuzațiile și starea de fapt reținute in rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar si un fermier din comuna Ighiu. Acuzatiile sunt de luare de mita, fals si folosire de…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, iar alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Fostul prodecan al Facultatii…

- Actorul Alexandru Arsinel sustine ca nu cunoaste nimic despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, afirmand ca se profita de notorietatea sa de persoana publica. Arsinel spune ca nu a contat numele sau in prioritatea transplantului, ci starea grava de sanatate, adaugand ca aprinde lumanari la biserica…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat, pentru Digi24.ro, ca nu a beneficiat de tratament preferential cand a fost tratat de medicul urolog Mihai Lucan. Reactia sa vine ca urmare a acuzatiilor aduse azi, 3 ianuarie, de deputatul Emanuel Ungureanu la iesirea de la DIICOT Bucuresti.