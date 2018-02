Clasare. Mesajul lui Marian Petrache, dupa ce a scapat de acuzatii

Stiri pe aceeasi tema

- NEWS ALERT Dispare un zbor intern catre Cluj O companie aeriana low-cost nu va mai opera un zbor intern catre Cluj. "Din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timișoara-Iași-Cluj…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Petrache susține ca nu trebuie oprita lupta impotriva corupției, dar susține ca este nevoie de o lege a raspunderii magistraților.Citește…

- Anuntul facut seara trecuta, dinspre Directia Nationala Anticoruptie, privind clasarea acuzatiilor in cazul mai multor fosti ministri, despre care in prima faza se anuntase ca erau suspecti in dosarul Microsoft, a iscat multe comentarii in spatiul public. Iar vineri s-a aflat ca anuntul nu a trecut…

- Inca o clasare marca DNA! Mai exact, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Motivul?- Dupa ce l-au inculpat pe Marian Petrache, procurorii DNA s-au trezit ca nu exista…

- Inca o clasare marca DNA! Mai exact, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Motivul?- Dupa ce l-au inculpat pe Marian Petrache, procurorii DNA s-au trezit ca nu exista…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui raspuns al DNA pentru Sursa Zilei, procurorii au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape un an de la…

- Dupa ce s-a aflat ca sapte fosti ministri au scapat de acuzatiile formulate la adresa lor in dosarul Microsoft, Parchetul General a reactionat, anuntand ca inca din toamna anului trecut a sesizat Inspectia Judiciara, in cazul procurorului care instrumentase cauza, Mihaiela Moraru Iorga. Iata mai exact…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- DNA anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Microsoft a fost finalizat si ca s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. Prejudiciul in acest dosar,…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat pe 1 februarie 2018 ca a incetat urmarirea penala in amintitul dosar (legat de presupuse fraude cu licente informatice) in cazul a sapte fosti ministri, printre care numara si galatenii Dan Nica (actualmente europarlamentar PSD) si Adriana Ticau. Motivele…

- Ca simplu roman, ca simplu antreprenor, ca simplu participant la nenumarate mitinguri anti-coruptie, am dreptul sa intreb: "de ce?" De ce mi se pare ca firmele romanesti sunt anchetate cu celeritate si companiile straine sau investitorii din alte tari sunt tratati, uneori, cu…

- DNA a facut public joi seara stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de mai multi fosti parlamentari si ministri au fost clasate. Printre acestia se gaseste si un fost deputat de Botosani in perioada 1996 – 2000 si senator in legislatura 2012 – 2016.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurari premierului britanic Theresa May ca vrea „atingerea unui nou nivel“ in relatiie comerciale dintre tarile lor, in contextul in care Londra cauta sprijin economic la Beijing in perspectiva Brexitului.

- Cu un preț ce incepe de la $4999, noul iMac Pro este destinat, dupa cum ii spune și numele profesioniștilor. Dincolo de preț, noul computer Apple marcheaza o etapa importanta in echiparea calculatoarelor – dotarea cu minim 1TB de stocare SSD. De aceea, ne intrebam cat timp vom mai vedea hard disk…

- Actorul Ion Apostoliu a incetat din viața. Primarul municipiului Botoșani a transmis un mesaj de condoleanțe. Ion Apostoliu, un cunoscut actor al teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, s-a stins din viața . Actorul a murit la varsta de 81 de ani. Ion Apostoliu s-a stins din viața in spital, la Iași,…

- O jurnalista de 54 de ani, grav bolnava, i-a transmis un mesaj disperat ministrului Sanatații, Sorina Pintea. „Cere-le tuturor prietenilor tai sa distribuie aceasta scrisoare, pana ajunge la Doamna...

- Cati bani pierzi daca stai blocat in trafic Un sofer obisnuit din Los Angeles a pierdut anul trecut in jur de 104 ore blocat in trafic, iar in ce priveste consumul de combustibil pentru acest interval de timp, acesta se traduce in 2.408 dolari. Acelasi studiu a plasat Los Angeles pe prima…

- Cu toate ca a pierdut finala de la Australian Open, romanii continua sa creada si sa o sustina in continuare pe Simona Halep. Mihai Morar face parte din romanii care o incurajeaza neconditionat pe Simona Halep.

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta.

- Deputatul PSD Laura Moagher a participat, alaturi de colegii parlamentari si de administratia judeteana, la evenimentele care marcheaza Ziua Unirii Principatelor Romane, organizate la Ploiesti. Moagher a fost prezenta la ceremonia de infratire a judetului nostru cu doua Raioane din Republica Moldova,…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Magistratii de la Tribunalul Bacau au respins cererea procurorilor DNA ca Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Seful CJ fusese retinut pentru 24 de ore, si a fost plasat sub control judiciar.

- Prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, la o zi de cand fusese retinut de catre procurorii anticoruptie din Bacau, social-democratul aflat in fruntea Consiliului Judetean Neamt a aflat ca magistratii au decis cercetarea sa sub control judiciar. Mai exact, judecatorii de la Tribunalul…

- Reprezentantii partidului alaturi de care PSD-ul formeaza Coalitia de la guvernare au transmis un prim punct de vedere, pe fondul anuntului privind plecarea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. Secretarul general Daniel Chitoiu este cel care a anuntat ca “ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose”…

- Fostul campion, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in parcarea unui centru comercial din Iasi. Soroceanu a decis sa isi ia viata din cauza unei boli la ficat si a lasat si un bilet de adio, transmite corespondentul Mediafax.

- Un tribunal din Olanda a anulat amenda de aproape 117.000 de euro pe care celebrul violonist ar fi trebuit sa o plateasca pentru ca adus pe scena mai mulți naiști minori, din trupa lui Gheorghe Zamfir.

- Aflat la momentul de fata in regim privativ de libertate, urmare a condamnarii sale in dosarul “Microsoft”, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Boc, a adresat o plangere dincolo de Ocean, adica tocmai in SUA. Totul dupa ce in prima faza facuse un denunt la DNA, la finele lunii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, pare ca e pe faras. Din informatiile obtinute de National, Dragnea se gaseste in fata unui puci de ultim moment, miscare de trupe coordonata de nume grele precum Ioan Rus si Niculae Badalau. Nu ar fi vorba, insa, de o inlaturare a liderului social-democrat de la varful…

- Dupa cum anuntase Florin Iordache, in prima parte a zilei, ca reactie la comunicatul de la Departamentul american de Stat, dezbaterile la Parlament pe legile Justitiei continua si pe durata acestei zile. De altfel, pana sa inceapa dezbaterile de marti, fostul ministru al Justitiei din Guvernul Grindeanu,…

- Au fost discutii, in prima parte a zilei de marti, la Parlament, mai exact in biroul presedintelui Senatului, pe fondul comunicatului dinspre Departamentul de Stat, pe tema modificarilor legilor Justitiei. La intrevedere a fost prezent ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Dar si – la un moment dat…

- Pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe artista Teatrului de Revista aceasta ultima zi a saptamanii a fost foarte grea, fiind cea a marii despartiri de omul si actrita Stela Popescu. Printre cei mai greu incercati de plecarea din aceasta lume a actritei de la Revista a fost Alexandru Arsinel,…

- Medicii din Unitatea de Primire Urgente (UPU) au precizat ca fie suflul trenului, fie faptul ca s-a speriat a facut ca ea sa se dezechilibreze si sa cada, acuzand dureri in regiunea lombara stanga. „A ramas internata la noi pe sectie de chirurgie, pentru supraveghere, au fost facute investigatii, insa…

- Partenerii americani au dat semnalul, iar conducerea Serviciului Roman de Informatii e pe faras, scriu jurnalistii de la National. Potrivit informatiilor acestora, americanii nu ar fi multumiti de Eduard Hellvig si ar dori ca scaunul de director sa fie ocupat de propriul lor om. Citeste si: Dragomir…

- Noi detalii in cazul omorul minorului de 7 ani din satul Verejeni, raionul Telenești. Potrivit poliției, dupa ce la impușcat in umar, suspectul in varsta de 14 ani la dus pe minor sa ii spele rana la fantana, insa din greșeala l-a scapat in gol.

- Consiliul Județean Prahova va oferi angajaților tichete de vacanța incepand din 2018. Potrivit președintelui Bogdan Toader, instituția publica pe care o administreaza va introduce in bugetul de anul viitor sumele necesare pentru a oferi bugetarilor tichete de vacanța. Liderul CJ Prahova a precizat…

- Se anunta inca o schimbare la varful companiei aeriene. Totul dupa ce Daniela Dragne si-a anuntat intentia de a parasi functia preluata interimar in urma cu doar cateva saptamani, invocand motive personale in luarea acestei hotarari, conform Digi24. Dragne fusese numita in aceasta postura in octombrie.…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a caștigat detașat Campionatul național de impins din culcat, masculin seniori, obținand 68 de puncte, cu 19 mai mult fața de ocupantul locului secund, in vreme ce sportivul Andrei Irimie, legitimat la clubul din Alba Iulia, a fost declarat campion absolut. Campionatul…

- Cadrele medicale au fost chemate in ajutorul unui sofer, care a avut de suferit de pe urma unui accident ce a avut loc in cursul dupa-amiezii, la kilometrul 23 al Autostrazii ce leaga Capitala de Constanta. Din datele facute publice dinspre Centrul Infotrafic reiese ca o masina a lovit o autoutilitara…

- Pe langa punctul de vedere exprimat in fata presei, dupa prezenta lui Dragnea la DNA, Tariceanu a ales sa ii transmita personal un mesaj partenerului sau din fruntea Coalitiei de Guvernare. “Am avut o discutie azi de dimineata cu dl Tariceanu. M-a sunat dupa ce am ajuns la Camera Deputatilor si mi-a…

- Prezenta liderului PSD in fata procurorilor, in aceasta dimineata, urmata de anuntarea, dinspre DNA, a motivelor pe care le au procurorii pentur a incepe urmarirea penala pe numele lui Dragnea au starnit reactii in randul clasei politice. Pe langa declaratiile social-democratilor care au facut declaratii…

- Informatia aparuta recent – pe surse – si-a gasit confirmare chiar din partea sefului PSD, in aceasta ultima zi a saptamanii. Liviu Dragnea a anuntat ca luni se va prezenta la Directia Nationala Anticoruptie, dar nu a dat si detalii cu privire la cauza sau la calitatea in care va merge la DNA. “Am spus-o…

- Casa Regala a anuntat miercuri ca fostul principe Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativa de violare a domiciliului regelui Mihai, la locuinta acestuia din Elvetia. Acesta ar fi fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Regale, pe care i-ar fi agresat,…

- Viata pilotului de Formula 1 Ayrton Senna, un veritabil erou national in Brazilia, reprezinta subiectul central al unui musical care va avea premiera vineri in orasul Rio de Janeiro, informeaza AFP. Nimeni nu a uitat in Brazilia acea duminica tragica din 1994: pilotul Ayrton Senna, triplu campion…

- Reactionand nu doar la declaratia (neasteptata pentru multi a) celei care i-a dat viata, ci si, in general, la mesajele transmise, in ultimele zeci de ore, din directia Casei Regale, principele dezmostenit Nicolae isi explica incercarea de a ajunge sa isi vada bunicul, intr-un moment delicat, din punct…

- Prezenta, alaturi de sefii acestei structuri, la sedinta trimestriala a Consiliului Militar al Jandarmeriei, in cadrul careia s-au adus in discutie aspecte ce tin atat de resursele materiale, cat si de lipsa de personal, Carmen Dan a tinut sa ii asigure pe jandarmi de un anume aspect. Si anume ca “va…

- Dorinta lui Nicolae Medforth-Mills de a-si vedea bunicul, acum cand acesta se afla pe patul de moarte, a dat nastere unui scandal monstru care cu siguranta va face inconjurul lumii. Casa Regala sustine ca Regele i-a refuzat si aceasta vizita, incidentul lasandu-se cu violenta la propriu, mai rau ca…

- Pe langa punctul de vedere facut public dinspre DNA, in prima parte a zilei de miercuri, un demers similar a fost transmis si din directia Parchetului General, in speta a Ministerului Public. Forul condus de catre Augustin Lazar a raspus, de asemenea, solicitarii CSM-ului de a remite un punct de vedere…

- Dupa ce in prima faza s-au anuntat 16 retineri in acest caz, pentru ca apoi instanta sa dispuna o serie de masuri in cazul persoanelor intrate in vizorul procurorilor in ceea ce considera a fi decontari de servicii medicale fictive CASMB (DETALII AICI), DNA-ul a mai anuntat cateva masuri ce s-au luat…

- Cu doua zile inainte ca Apple sa isi lanseze oficial smartphone-ul iPhoneX(vineri, 3 octombrie), o banda de hoti a reusit sa fure 313 de astfel de modele, o paguba de 370.000 de dolari. Trei indivizi mascati au furat telefoanele din camionul care urma sa le transporte in San Francisco, mai precis unui…

- Se spune ca intr-o carte veche de mai multe secole (tocmai din 1359), numita “Gromovnic din batrani”, se pot gasi previziuni despre orice, inclusive meteorologice. Conform acesteia, vom avea de infruntat o iarna geroasa, dar si lunga pana la sfarsitul lui martie. Deja umbla vorba ca, dupa vara trecuta,…