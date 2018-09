Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au clasat dosarul de inalta tradare si uzurpare a functiei deschis in urma plangerii penale formulate de catre liderul PNL, Ludoic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila. Decizia procurorilor nu este definitiva, ea poate fi contestata la Curtea Suprema.

- Dosarul deschis de DIICOT dupa plangerea penala a lui Ludovic Orban, care o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, este aproape de final. SRI a raspuns oficial DIICOT si, potrivit unor surse citate de Antena 3, serviciul a transmis ca nu exista informatii cu privire la comiterea unor asemenea…

- A trecut mai bine de o luna de la solicitarea DIICOT facuta catre Serviciul Roman de Informații pentru a oferi date cu privire la un posibil act de inalta tradare pe care Ludovic Orban l-a semnalat in legatura cu premierul Viorica Dancila dupa vizita ei in Israel. Conform Antena 3, nu exista inca…

- Ludovic Orban s-a prezentat marti dimineata la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul in care a depus o plangere penala la adresa Vioricai Dancila si a liderului PSD Liviu Dragnea. La finalul lunii trecute, procurorii antimafia au inceput urmarirea...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a ajuns, in aceasta dimineata, la sediul DIICOT, acolo unde va da declaratii in dosarul deschis de procurori dupa plangerea depusa pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare. Intrebat daca are emoții, Liviu Dragnea a afirmat, la Palatul Parlamentului,…

- Ludovid Orban a fost citat la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul de inalta tradare, care o vizeaza pe Viorica Dancila. Saptamana trecuta, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei), dupa plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban. “Am fost invitat sa dau declarație…