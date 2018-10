Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a pierdut o mare parte din avantajul pe care il avea in fruntea ierahiei mondiale, distanța fața de Caroline Wozniacki fiind acum de 931 de puncte (fața de 2451 cat era la precedentul clasament WTA), dupa ce daneza s-a impus la Beijing. Halep a bifat saptamana cu numarul 49 pe primul loc,…

- Simona Halep a mai pierdut din avantajul pe care il avea in fruntea ierahiei mondiale, distanța fața de Caroline Wozniacki fiind acum de 2451 de puncte (fața de 2555 cat era la precedentul clasament WTA). Halep a bifat saptamana cu numarul 48 pe primul loc, aflandu-se la doar 3 lungimi distanța de Victoria…

- Simona Halep a ajuns la saptamana cu numarul 46 in fruntea ierarhiei mondiale, jucatoarea noastra pastrandu-și avantajul de 2.086 de puncte fața de Caroline Wozniacki, urmatoarea clasata. Mihaela Buzarnescu (23) și Sorana Cirstea (52) au ramas pe aceleași poziții fața de ultima ierarhie, in timp ce…

- Simona Halep și-a pastrat locul intai in lume și dupa US Open, jucatoarea noastra bifand saptamana cu numarul 45 pe prima poziție a ierarhiei (avans de 2086 de puncte fața de Caroline Wozniacki, urmatoarea clasata). Caștigatoare a trofeului pe Arthur Ashe, Naomi Osaka a urcat pana pe locul 7.

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 42 ca lider in clasamentul WTA, cu 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 1.926 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a jucat finala turneului de la Cincinnati, iar daneza a fost eliminata…

- Simona Halep a inceput a 40-a saptamana din pozitia de lider mondial, romanca avand un avans de 851 de puncte fața de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului doi in clasamentul WTA. Invingatoare la San Jose, Mihaela Buzarnescu a facut un salt de patru poziții și a ajuns pe locul 20 WTA, aceasta…

- Simona Halep incepe saptamana cu numarul 38 in fruntea ierarhiei jucatoarelor profesioniste de tenis, cu 7.571 de puncte. WTA a publicat clasamentul valabil de luni, iar sportiva romana are un avans de 831 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA (6.740 de puncte), la fel ca in urma…