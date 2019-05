​Clasamentul WTA: Simona Halep a coborât pe locul 3 - România are trei sportive în TOP 100 Câștigatoare a turneului Premier 5 de la Roma, Karolina Pliskova a urcat pe locul doi în clasamentul WTA, depașind-o pe Simona Halep. Sportiva noastra se afla pe poziția a treia și va fi cap de serie 3 la Roland Garros, Grand Slam care va debuta pe 26 mai, la Paris.

Jucatoare din România în clasamentul WTA:



3 Simona Halep 5533 (-1)

30 Mihaela Buzarnescu 1630 (-1)

93 Sorana Cîrstea 659

118 Irina Camelia Begu 554 (-5)

126 Ana Bogdan 505 (+5)

143 Monica Niculescu 416 (-1)

168 Irina Bara 354 (-3)

182 Alexandra Dulgheru 315 (+2)

220 Elena

Sursa articol: hotnews.ro

