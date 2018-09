Stiri pe aceeasi tema

- Durere mare in familia lui Dan, tanarul care a murit dupa ce a salvat o femeie de la inec. Barbatul, care a lasat in urma sa doi copii și o soție sfașiata de durere, a fost condus pe ultimul drum, exact așa cum ar trebui sa se intample cu un erou.

- Parinții fetiței au fost arestați sub suspiciunea de crima. Trupul micuței a fost descoperit acum aproape patru luni langa o padure din Heywood, Marea Britanie. Barbatul de 48 de ani și femeia de 33 de ani au fost reținuți de poliție miercuri, la aproape patru luni de cand corpul unui bebeluș a fost…

- Se spune despre De Niro si sotia sa ca sunt cel mai ciudat cuplu de la Hollywood. Actorul este casatorit cu Grace Hightower, mai tanara cu 10 ani si mai inalta cu cativa centimetri. In ciuda diferentelor dintre ei se pare ca sunt foarte fericiti impreuna desi,au avut o tentativa de separare.

- Petru Panait a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie. Petru Panait s-a deplasat in data de 6 iulie in orașul Gura Humorului, pentru un turneu de rugby. Potrivit martorilor spre seara profesorul a plecat de la locul de cazare intr-o directie necunoscuta si nu a mai fost gasit. Soția…

- O femeie care isi purta bebelusul de patru luni in brate, a fost la un pas de o tragedie, dupa ce a cazut intr-un canal, sambata dimineața. Femeia se deplasa pe un trotuarul din apropierea blocului in care locuiește, pe Bulevardul Unirii din Fagaraș, cand a pașit intr-o gura de canalizare, parțial descoperita.…

- Horia Brenciu a postat o fotografie cu soția lui, Alice Dumitrescu, dar a avut parte de un com,entariu rautacius, venit de la o tanara. Aceasta i-a spus ca soția lui este mai batrana decat el. Reacția lui Horia nu s-a lasat așteptata. (Reduceri mari la jocuri PC) „Batrana pentru tine Horia…Pacat ca…

- O tanara suspicioasa in privința fidelitații iubitului ei a decis sa il supuna unui test, rugandu-și cea mai buna prietena sa il seduca. Rezultatul nu a fost cel pe care femeia ar fi sperat sa il vada.

- Impresarul Ana Maria Prodan si-a postat pe contul de Instagram o fotografie facuta, aseara, la Constanta, la restaurantul Toscana de pe strada Mircea cel Batran. Sotia antrenorului Laurentiu Reghecampf o are alaturi pe Lizeta Haralambie, personaj bine cunoscut in Constanta, caruia unul dintre conducatorii…