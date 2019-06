Clasamentul în care ROMÂNII sunt lideri în Europa Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al fortei de munca a crescut in primele trei luni din acest an cu 2,6% in Uniunea Europeana si cu 2,4% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2018. In trimestrul patru din 2018 s-a inregistrat un avans de 2,8% in UE si de 2,3% in zona euro. In primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

