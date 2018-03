Clasamentul celor mai scumpe orase din lume. Ce loc ocupa Bucuresti?

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a profitat de aderarea la Uniunea Europeana la capitolul "infrastructura feroviara". Lipsa de investiții face ca o calatorie de la București la Oradea, de exemplu, sa dureze cu aproape 2 ore și jumatate mai mult decat in 2007.

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Comunitatea "Curatam Galatiul" organizeaza in aceasta primavara evenimentul "Cursa Caiacelor pe Dunare". Cursa va avea loc pe 24 martie si va marca inceputul sezonului turistic la Galati, acest eveniment fiind, potrivit organizatorilor, un demers de a promova turismul la Galati. "«Care sezon turistic?»,…

- Potrivit Vegacomp Consulting, peste un sfert dintre romani locuiesc intr-un oraș care are in plan, in derulare sau deja finalizat cel puțin un proiect Smart City. 38 de orașe mari, medii și mici din țara au, in faza de plan, in derulare sau deja finalizate, peste 200 de proiecte tip Smart City. “Suntem…

- Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat joi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni, scrie Digi 24.Particulele in suspensie PM10 reprezinta particule de praf, foarte fine, care patrund cu usurinta in sistemul respirator.Potrivit…

- Iata ce anunța Consiliul Județean, instituția in subordinea careia funcționeaza ADD: „Pentru ambele loturi s-au inscris cate 10-10 firme de proiectare. Dupa parcurgerea etapelor de licitație și pana pe data de 7 martie 2018 nefiind depuse contestații, au fost declarate caștigatoare…

- Dintre cele patru oferte primite la licitatia organizata pe criteriul pretului cel mai scazut, a fost aleasa cea a firmei bucurestene Flash Lighting Service. Societatea a cerut mai putin de 1,7 milioane de lei (fara TVA), cu peste 200.000 de lei sub pretul de pornire la licitatie. Durata contractului…

- "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de…

- Aflata in prezent in turneul „Lumea, cum ai vrea sa fie”, Alexandra Ușurelu iși aduce muzica pe 6 martie la Teatrul Național din Timișoara. Grupul de instrumente cu coarde, chitaristul, flautista, inginerul de sunet și o parte din echipa tehnica sunt profesioniști binecunoscuți din Timișoara, oameni…

- Compania Airbus a efectuat recent, in Singapore, primul test al dronei sale autonome pentru livrarea pachetelor de mici dimensiuni. In acest domeniu, Airbus se afla intr-o competitie acerba cu Amazon, Google, Walmart si Boeing, care isi dezvolta propriile drone de livrare autonome.

- Jumatate din populatia lumii traieste in orase si, pe termen lung, procentul va ajunge la circa 80%. In ultimii ani, eforturile proiectantilor si ale arhitectilor au vizat un singur lucru: crearea spatiilor necesare pentru ca aceasta masa de oameni sa traiasca si sa lucreze, sa se miste in orase.

- DIGI SPORT LIVE GYOR CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. GYOR - CSM BUCURESTI va fi un duel intre ultimele doua castigatoare ale Ligii Campionilor. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:00, GYOR CSM BUCUERSTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. GYOR - CSM BUCURESTI…

- Inca o seara cu proteste in București și in țara. Oamenii au ieșit din nou in Piața Victoriei din Capitala pentru a susține DNA și pe șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii sunt revoltați ca ministrul Justiției cere revocarea acesteia din funcție.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al "cainilor", a mers cu fanii la sediul Acibadem din București, intrucat doctorița Leyla Ozer, care se ocupa de suporterul dinamovist Dan Cucu, a fost pentru cateva ore in Capitala Romaniei. Oficialul roș-albilor i-a dus un buchet de trandafiri roș-albi. ...

- Campania "Flotila Romania Centenar. Un proiect de promovare a Romaniei in orase europene 2018-2019", initiata de ICR Londra si Asociatia "Ivan Patzaichin-Mila 23", a fost lansata, vineri, la Romexpo. "Astazi noi lansam 'Flotila Romania Centenar', un proiect in care ne propunem sa adunam sase…

- Un nou protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. In plus, proteste au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Cristina Neagu (29 de ani), handbalista lui CSM București și a naționalei Romaniei, a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca dorește sa se implice in mai multe proiecte extrasportive. Celebrul inter stanga a refuzat sa ofere mai multe detalii, dar din anumite raspunsuri a dat de ințeles…

- Se pare ca un nou scandal politic va lua proporții in perioada urmatoare… Umbla zvonul ca la București, in ședințele de partid ale PSD s-a hotarat detronarea celor care ocupa funcții de conducere la nivel de inspectorate școlare, dar la cum se rezolva azi toate cele, noi tindem sa credem ca nu e doar…

- Serena Williams este asteptata sa revina oficial in competitie in aceasta noapte. Ramasa fara clasament WTA, campioana din 2017 de la Australian Open a ales sa participe in FED Cup, pentru prima data dupa anul 2015. Detinatoarea trofeului FED CUP primeste vizita Olandei, la Asheville. Serena…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Traian Basescu a avut cea mai stralucita cariera, dintre toti colegii promotiei 1976. El a comandat nava amiral a flotei nationale, tancul petrolier „Biruinta", de 164.004 tdw. Apoi, a ajuns, in doua randuri, ministru al transporturilor, sef de partid, primar general al capitalei si presedinte al…

- Un studiu al administratorilor unui portal de anunturi arata ca preturile garsonierelor, apartamentelor cu doua camere si cu trei si patru camere au crescut în principalele orase din tara comparativ cu anul trecut. Clasamentul judetelor în care s-au pus spre vânzare…

- Scaderea de la debutul sedintei de luni vine dupa cea a burselor din Asia, in conditiile in care investitorii isi ajusteaza portofoliile in lumina noilor asteptari legate de inflatie, scrie ZF. Indicele Asia Dow a scazut cu 1,43%, in timp ce Nikkei 225, indicele bursei din Tokyo, a scazut cu 2,55%,…

- Pentru comparatie, in 2006, primul an in care Economist Intelligence Unit a produs Democracy Index, Romania ocupa locul 50, cu un scor de 7,06 (loc si scor pe care si le-a mentinut si in 2008). Fata de 2016, cand ocupa locul 61, cu un scor de 6,62, Romania a scazut la cultura politica (de la 5,00 in…

- Apartamentele cu 2 camere au inregistrat cele mai multe anunturi de vanzare si inchiriere in 2017, Capitala fiind cel mai activ oras din punct de vedere imobilar si cu cele mai scumpe chirii in 2017, iar Cluj-Napoca fiind orasul cu cel mai mare pret mediu de vanzare pe mp in 2017, arata o analiza realizata…

- Romania ocupa locul 64, fiind considerata "democratie deficienta", cu presa "partial libera", in clasamentul privind sistemele democratice elaborat de Economist Intelligence Unit, Bucurestiul fiind criticat din cauza actiunilor coalitiei guvernamentale in sensul reducerii independentei justitiei.

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 15-a. Campioana Romaniei, CSM București, a obținut luni cea de-a 15-a victorie consecutiva in Liga Florilor la handbal feminin. CSM conduce autoritar campionatul, cu 12 puncte mai mult decat locul 2, HCM Ramnicu Valcea, care are un joc mai puțin. Luni, 29…

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Cele mai multe provin din China. De aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului, menita sa reduca evaziunea…

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu sau Botoșani.

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste WTA , dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea clasata, informeaza Agerpres.ro. Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele…

- Vanzatorii de apartamente au crescut prețurile cu 10 procente in 2017. Ei au profitat de faptul ca tot mai mulți romani au decis sa investeasca in imobiliare, și au fost dispuși sa cuumpere locuințe. ”Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare…

- Fuego surprinde din nou! Artistul, a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, desi nu e difuzat de posturile de radio, a sustinut nu unul, ci doua concerte de colinde in prima zi de Craciun, ambele sold out, la Teatrul National din Bucuresti. Inainte de asta a facut incalzirea in tara,…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- București pierde 16 pozitii in clasamentul mondial al competitivitatii urbane si cade pe locul 188 din 200 de orase analizate, potrivit ultimului Raport Global al Competitivitatii Urbane 2017-2018 publicat de catre UN Habitat si CASS, se arata intr-un comunicat al INACO.

- Numarul turistilor romani care aleg sa mearga in vacanta de Craciun si Revelion creste in acest an cu 20-30% fata de anul trecut, consultantii in turism si touroperatorii consultati de News.ro estimand ca in acest an circa 300.000 de turisti vor alege destinatiile interne, dar si cele din strainatate.…

- P3, investitor si dezvoltator pan-european de proprietati logistice detinut de catre GIC, Fondul Suveran al statului Singapore, continua sa-si extinda parcul logistic din Bucuresti. Compania a achizitionat peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intentia de a dezvolta parcul pana la…

- P3, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spatii logistice din Romania, a anuntat miercuri dupa-amiaza achizitia a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intentia de a dezvolta parcul pana la 500.000 m2 in urmatorii doi ani. Cererea in crestere de spatii logistice,…

- Andrea Mitu, fotografii gravida. Sportiva a cazut mult in clasamentul mondial. La varsta de 26 de ani, jucatoarea de tenis Andreea Mitu ocupa locul 516 in clasamentul WTA, ierarhia care o are in frunte pe Simona Halep. Andreea Mitu (care s-a aflat pe locul 68, cel mai bun al carierei, pe 8 iunie 2015)…

- Mai multe evenimente de protest vizavi de modificarile aduse de PSD legilor justitiei si alte propuneri legislative au loc in aceasta seara in Bucuresti si alte mari orase ale tari. Mai mult, astazi in Piata Victoriei din Capitala 200 de protestatarii au realizat un flashmob pentru sustinerea Justitiei.…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de ...