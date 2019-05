Stiri pe aceeasi tema

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras din turneul WTA de la Roma, inaintea meciului din sferturile de finala impotriva olandeze Kiki Bertens, acuzand o durere la mana dreapta, au anuntat organizatorii, citati de AFP. Osaka s-a accidentat cu zece zile inaintea startului…

- "E o placere sa vorbesc din nou pe aceasta scena. Sunt suparata ca nu am caștigat, dar Kiki a meritat victoria, a jucat mai bine. A practicat un tenis bun toata saptamana. Mi-ai furat doua trofee, dar sper sa ma revanșez. Succes la Roland Garros! Vreau sa ii mulțumesc echipei mele, mamei mele,…

- Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, scor 2-2, in etapa a patra din play-off, chiar daca a condus tot meciul. Dobrogea Sud Constanța nu a reușit sa plece decat cu un punct din deplasarea de la Timișoara, in etapa a patra din play-off, chiar daca…

- Franta s-a calificat in finala Fed Cup, dupa ce a invins Romania cu scorul de 3-2, in urma victoriei dramatice a perechii Caroline Garcia/Kristina Mladenovic cu 5-7, 6-3, 6-4 in fata cuplului Simona Halep/Monica Niculescu, duminica seara, la Rouen, in semifinalele competitiei. Diferenta a fost facuta…

- In conferinta de presa de dupa victoria cu Qiang Wang, din sferturile Miami Open, Simona Halep a surprins prin declaratia in care a recunoscut ca nu stia ca poate reveni pe prima pozitie in clasamentul WTA.

- Simona Halep a preciat ca sprijinul fanilor o ajuta de fiecare data. "Ma simt bine aici, am amintiri frumoase si tot timpul este o placere. Cred ca am jucat un tenis foarte bun si sunt fericita ca am reusit sa ma calific mai departe. Nu este usor, sunt putin obosita si toata lumea poate vedea…