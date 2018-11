LOZUL MIRILOR: Cum poţi câştiga 20.000 lei cu doar 2 lei la Loto

"LOZUL MIRILOR”, aflat la cea de-a VI-a serie, este unul dintre cele mai apreciate lozuri in plic si ocupa un loc de special in preferintele romanilor. Pentru aceasta editie “LOZUL MIRILOR” Loteria Romana a pus in joc un numar de 323.268 de premii in valoare totala… [citeste mai departe]