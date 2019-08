Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au terminat in acest an clasa a VIII-a intra in febra probelor de Evaluare Naționala de saptamana viitoare. De marți, 18 iunie, vor avea testari la Romana, Matematica și Limba materna. Examenul se va incheia in data de 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Media de admitere, pe baza…

- ˜ Pentru Bacalaureat 2019, au inceput probele de competențe Elevii de clasa a VIII se pot inscrie la examenul de Evaluare Naționala (EN) de luni, 3 iunie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, inscrierea dureaza pana pe 7 iunie 2019. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 454,…

- Emoții mari pentru elevii de clasa a 12-a. Luni dimineata a inceput examenul de Bacalaureat. Proba care deschide sesiunea este cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. La aceasta proba, candidatii au de analizat un text la prima vedere, intr-un timp de 10-15 minute,…

- Deputatul Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca examenul din clasa a VI-a și, respectiv, clasa a VIII- a la limba romana sa fie eliminat pe motiv ca elevi maghiari sunt descriminați.

- Azi incepe Evaluarea Nationala 2019 la clasa a IV-a. Prima proba – limba romana. Evaluarea Nationala la finalul clasei a IV-a va incepe marti cu proba la limba romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Miercuri elevii de clasa a IV-a vor sustine proba la matematica, iar…

- SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai, iar copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru…

- Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai. Copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru a rezolva subiectele, in fiecare zi de testare. Evaluarea naționala la clasa a II-a 2019. Salile…

